Un incendio de grandes dimensiones se registró durante la noche del viernes 23 de octubre sobre la Ruta Nacional 22, en el ingreso a Plaza Huincul, donde un acoplado tipo semirremolque quedó completamente destruido por las llamas. El vehículo de carga, de origen chileno, transportaba aceite comestible y el fuego generó una intensa columna de humo negro visible desde varios sectores de la ciudad.

El siniestro ocurrió cerca de las 23, a la altura del Parque Industrial, y demandó la intervención de varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul. Las llamas alcanzaron gran magnitud debido al material que transportaba el acoplado, lo que prolongó las tareas de extinción.

El conductor desenganchó el acoplado antes del incendio y logró salvar el camión tractor.

De acuerdo con los testimonios de vecinos, durante el incendio se escucharon varias explosiones, mientras que el fuego avanzaba sobre la estructura del semirremolque. La carga de aceite también provocó que las llamas se extendieran hacia la zona de la banquina.

El conductor logró desenganchar el acoplado antes de que fuera consumido por completo y pudo poner a salvo el tractor del camión. El vehículo afectado sufrió daños totales como consecuencia del incendio.

En el operativo trabajaron unos 15 bomberos voluntarios, unidades de emergencia médica y personal policial, que realizó un corte preventivo de la Ruta Nacional 22. Las tareas de extinción y enfriamiento finalizaron alrededor de la 1 de la madrugada, según informó La Voz de Neuquén.

Las autoridades investigan ahora cuáles fueron las causas que originaron el incendio. Mientras tanto, el sector donde ocurrió el siniestro quedó bajo intervención de los equipos de emergencia para completar las pericias correspondientes.