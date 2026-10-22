El centro de Cipolletti quedó envuelto en momentos de tensión cuando un caño de gas fue perforado durante los trabajos para retirar un árbol y provocó un incendio en plena vereda de calle Sáenz Peña al 35, a metros de Fernández Oro. Las llamas se levantaron frente al edificio donde funciona la oficina de Psicología Social de la Escuela de Policía, generaron corridas y obligaron a activar un operativo de emergencia. Aunque la escena fue dramática, el fuego no afectó la estructura del inmueble y no hubo personas heridas.

Todo ocurrió mientras operarios trabajaban con una retroexcavadora para extraer un árbol de grandes dimensiones. En medio de esas tareas, pincharon una cañería de gas y la pérdida derivó en un foco de fuego que sorprendió a quienes circulaban por el sector. La situación escaló en pocos minutos y el temor se apoderó de la zona, ante el riesgo que representaba una fuga de gas en una calle céntrica.

Las llamas sobre la vereda fueron el centro de una escena que generó alarma. El fuego provocó que varias personas se alejaran del lugar, mientras se buscaba evitar que alguien quedara expuesto a la emergencia. La cercanía con dependencias educativas y otros edificios hizo necesario extremar las precauciones mientras se intentaba controlar la situación.

En ese sector funciona la oficina de Psicología Social de la Escuela de Policía, ubicada en las inmediaciones de la sede universitaria de la Universidad Nacional del Comahue. A diferencia de lo que podía sugerir la primera imagen del incendio, las llamas no avanzaron sobre la estructura del edificio: el foco se concentró en la vereda.

Ante la emergencia, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cipolletti intervinieron para combatir el fuego. El operativo se desarrolló en una zona de circulación habitual, donde la prioridad era controlar las llamas y reducir los riesgos asociados a la pérdida de gas. Las primeras informaciones también mencionaron evacuaciones preventivas en edificios cercanos, en medio de la incertidumbre que generó el episodio.

Sin embargo, el origen del incendio todavía requiere una confirmación técnica. La hipótesis difundida señala que la cañería fue dañada durante la extracción del árbol, pero será necesario establecer cómo se produjo la rotura, qué medidas preventivas se habían adoptado y cuánto tiempo transcurrió entre la pérdida y el inicio del fuego.

La información oficial indica que no hubo personas heridas y que el edificio no sufrió daños estructurales. Sólo una mujer que trabaja en la oficina de Psicología Social tuvo que ser rescatada. Ante la imposibilidad de salir por la puerta principal, fue asistida para salir por el interior de la Escuela de Polícía, donde también fue atendida por el personal del SIARME.