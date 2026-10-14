Llega a Junín de los Andes la Expo Bovinos y Remate de Productores para mostrar su potencial vacuno

Los días 23, 24 y 25 de octubre se llevará a cabo en el predio ferial de la localidad de Junín de los Andes la Exposición Bovinos y Remate de Productores, donde productores agropecuarios de toda la provincia se darán cita para dialogar sobre diferentes temáticas y mostrar el potencial vacuno que tiene la región.

En este contexto habló en el programa La Mañana es de la Primera, que se emite por AM550, la presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén, María Cecilia Larminat.

En primer lugar expresó que se trata de una exposición “que se hace todos los años y que coincide con la época donde los productores toman precauciones y compran los toros y vaquillonas que necesiten en sus rodeos”, y afirmó que “ayer hubo una revisación de toros donde se descarta si uno está mal y sabe que debe reponer”.

“Por ahora decidimos seguir sin cambios más allá de las cuestiones climáticas, además la gente de campo está acostumbrada”, dijo Larminat acerca del temporal de lluvia que se registra en diferentes regiones de Neuquén.

En la Expo Bovina y Remate de Productores habrá un espacio para que haya rodeo para venta directa.

Entre las actividades del evento, Cecilia Larminat destacó en AM550 charlas técnicas sobre uso de drones, inseminación artificial, trazabilidad electrónica y una mesa de campo joven.

“Tenemos la Mesa de Campo Neuquino que es una reunión entre la Sociedad Rural y autoridades de Neuquén sobre distintos temas”, sostuvo la presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén.

En ese sentido detalló: “Hay tres prioridades. La primera es el aprovechamiento del agua para usos productivos en campos extensivos -producto de que actualmente hay mucha burocracia-; después está el daño de los perros sueltos en los campos; y también la articulación entre la seguridad y la Justicia sobre los delitos rurales”.

La entrevista completa a María Cecilia Larminat