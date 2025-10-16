¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 16 de Octubre, Neuquén, Argentina
Encuentro ganadero regional

La Sociedad Rural de Neuquén prepara la Expo bovinos 2025 en Junín de los Andes

Por Facundo Julio
Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 14:55
La Sociedad Rural del Neuquén anunció la realización de la Expo Bovinos 2025, su tradicional encuentro primaveral que reunirá a productores, profesionales, estudiantes y público en general del miércoles 22 al viernes 24 de octubre en el predio rural ubicado en el acceso a Junín de los Andes. El evento ofrecerá jura y remate de reproductores, la 10° Mesa del Campo Neuquinocharlas técnicaspaseo comercial y actividades culturales.

Entre las principales propuestas se encuentra la jura de reproductores y el remate de ejemplares bovinos y ovinos provenientes de cabañas regionales, junto con la 2° edición del Concurso Tromen de recría juvenil, que contará con 18 jóvenes participantes y 6 escuelas agrotécnicas. También se dictará un curso de inseminación artificial durante los tres días y una jornada de capacitación en soguería criolla el viernes.

El miércoles se desarrollará la 10° Mesa del Campo Neuquino, con la participación de autoridades provinciales de Producción, Recursos Hídricos, Tierras, Ambiente y Seguridad, para abordar la emergencia por sequía e incendios. Además, el viernes habrá una demostración en pista sobre equipos de ataque rápido y manejo del fuego, a cargo de la Fundación Tierras Patagónicas.

Con entrada libre y gratuita, la Expo Bovinos 2025 se consolida como un espacio de encuentro e intercambio para el sector rural. Habrá gastronomía, peña folklóricastands comerciales y un ambiente de camaradería entre productores, cabañeros, técnicos y visitantes.La Sociedad Rural del Neuquén reafirma así su compromiso con la producción ganadera regional, apostando a la innovación, el trabajo conjunto y la integración con toda la comunidad.

Tres días para disfrutar de lo mejor del arte, la música y la cultura local

Miércoles 22 de octubre

8 a 13: Admisión de bovinos Puros de Pedigrí, Registrados y Controlados a
exposición y de animales del Concurso Tromen.
15 a 19: Admisión de bovinos generales a remate.
 9 a 12: Mesa del Campo Neuquino: Trabajando en la Emergencia (exclusiva para Comisión Directiva).
 14 a 19: Charlas técnicas:
14: Programa Esteppa.
15: Rosa Mosqueta: cómo encarar el control de una plaga tan difícil.
16: Vitaminas y minerales: la importancia de la micro nutrición en el resultado
productivo.
17: Dietas líquidas: experiencias en la zona.
18: Identificación electrónica y trazabilidad de los bovinos.

Jueves 23 de octubre
 8 a 12: Admisión de bovinos generales a remate.
 9 a 11: Jura Concurso Tromen.
11.30: Charla demostrativa: “Cómo llegamos desde la preñez a las pistas”.
 12.30: Entrega de premios Concurso Tromen (en pista).
15 a 19: Jura de reproductores.
20: Entrega de premios de Grandes Campeones y Peña Folklórica con el Dúo
Leguizamón-Zaldívar, de Areco, Buenos Aires.


Viernes 24 de octubre

8.30 a 20.30: Encuentro de Sogueros y Jornada de Capacitación.
10.30: Temporada de incendios: El campo neuquino se prepara.
12.30: Almuerzo (con tarjeta).
15: Remate de reproductores de exposición, generales e invernada. Remate de
borregas y terneras del Concurso Tromen. 

