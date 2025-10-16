La Sociedad Rural del Neuquén anunció la realización de la Expo Bovinos 2025, su tradicional encuentro primaveral que reunirá a productores, profesionales, estudiantes y público en general del miércoles 22 al viernes 24 de octubre en el predio rural ubicado en el acceso a Junín de los Andes. El evento ofrecerá jura y remate de reproductores, la 10° Mesa del Campo Neuquino, charlas técnicas, paseo comercial y actividades culturales.

Entre las principales propuestas se encuentra la jura de reproductores y el remate de ejemplares bovinos y ovinos provenientes de cabañas regionales, junto con la 2° edición del Concurso Tromen de recría juvenil, que contará con 18 jóvenes participantes y 6 escuelas agrotécnicas. También se dictará un curso de inseminación artificial durante los tres días y una jornada de capacitación en soguería criolla el viernes.

El miércoles se desarrollará la 10° Mesa del Campo Neuquino, con la participación de autoridades provinciales de Producción, Recursos Hídricos, Tierras, Ambiente y Seguridad, para abordar la emergencia por sequía e incendios. Además, el viernes habrá una demostración en pista sobre equipos de ataque rápido y manejo del fuego, a cargo de la Fundación Tierras Patagónicas.

Con entrada libre y gratuita, la Expo Bovinos 2025 se consolida como un espacio de encuentro e intercambio para el sector rural. Habrá gastronomía, peña folklórica, stands comerciales y un ambiente de camaradería entre productores, cabañeros, técnicos y visitantes.La Sociedad Rural del Neuquén reafirma así su compromiso con la producción ganadera regional, apostando a la innovación, el trabajo conjunto y la integración con toda la comunidad.

Tres días para disfrutar de lo mejor del arte, la música y la cultura local

Miércoles 22 de octubre

8 a 13: Admisión de bovinos Puros de Pedigrí, Registrados y Controlados a

exposición y de animales del Concurso Tromen.

15 a 19: Admisión de bovinos generales a remate.

9 a 12: Mesa del Campo Neuquino: Trabajando en la Emergencia (exclusiva para Comisión Directiva).

14 a 19: Charlas técnicas:

14: Programa Esteppa.

15: Rosa Mosqueta: cómo encarar el control de una plaga tan difícil.

16: Vitaminas y minerales: la importancia de la micro nutrición en el resultado

productivo.

17: Dietas líquidas: experiencias en la zona.

18: Identificación electrónica y trazabilidad de los bovinos.

Jueves 23 de octubre

8 a 12: Admisión de bovinos generales a remate.

9 a 11: Jura Concurso Tromen.

11.30: Charla demostrativa: “Cómo llegamos desde la preñez a las pistas”.

12.30: Entrega de premios Concurso Tromen (en pista).

15 a 19: Jura de reproductores.

20: Entrega de premios de Grandes Campeones y Peña Folklórica con el Dúo

Leguizamón-Zaldívar, de Areco, Buenos Aires.



Viernes 24 de octubre

8.30 a 20.30: Encuentro de Sogueros y Jornada de Capacitación.

10.30: Temporada de incendios: El campo neuquino se prepara.

12.30: Almuerzo (con tarjeta).

15: Remate de reproductores de exposición, generales e invernada. Remate de

borregas y terneras del Concurso Tromen.