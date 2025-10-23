Figueroa visitó la Expo de Bovinos y remarcó el potencial de la ganadería neuquina

Durante su visita a la 15° Exposición Bovina y Remate de Reproductores organizada por la Sociedad Rural del Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa resaltó el valor de la ganadería neuquina y el potencial de crecimiento del sector. El mandatario participó de las actividades que se desarrollaron en Junín de los Andes, donde recorrió los stands y compartió charlas con productores y estudiantes.

En el marco de la muestra, cuatro escuelas agrotécnicas de Neuquén, Río Negro y Chubut presentaron sus proyectos educativos, con premiaciones y exhibiciones prácticas. Figueroa se mostró impresionado por el compromiso de los jóvenes con el campo y la producción, y aseguró que el entusiasmo que observó “refleja que hay futuro para la ganadería patagónica”.

El gobernador destacó la importancia de reinvertir los recursos provenientes del subsuelo en actividades productivas que fortalezcan la economía provincial. “Debemos ser inteligentes en el uso de lo que generamos, y apostar también a sectores como la producción rural”, sostuvo Figueroa al recorrer el predio de la exposición.

El mandatario neuquino señaló que el Estado provincial tiene un rol central en generar condiciones para que los recursos lleguen a los lugares donde más se necesitan. En ese sentido, reafirmó la necesidad de acompañar con infraestructura, crédito y formación técnica a los productores locales para consolidar el crecimiento del sector ganadero.

Además, Figueroa valoró la educación agrotécnica como herramienta fundamental para garantizar el recambio generacional en el campo. “Los chicos vienen con ganas de aprender y mejorar la productividad; eso no pasa en todos los sectores”, expresó, destacando la vocación de los jóvenes que participaron en la exposición.

Finalmente, el gobernador aseguró que la ganadería neuquina “no solo tiene futuro, sino que está lista para despegar”, y ratificó que su gestión continuará impulsando políticas públicas destinadas a fortalecer la producción agropecuaria como parte del desarrollo integral del modelo neuquino.