La gastronomía neuquina tendrá una semana dedicada a los sabores orientales. Desde este lunes 28 de septiembre y hasta el domingo 4 de octubre, distintos bares, confiterías y restaurantes de la ciudad ofrecerán menús especiales, descuentos y alternativas pensadas para quienes quieran probar sushi y otras preparaciones de inspiración oriental.

La propuesta forma parte de una nueva edición de las Semanas Temáticas de Confluencia de Sabores, impulsada por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén dentro del programa “Desarrollo y Diversificación de Productos Turísticos”.

Uno de los ejes de la iniciativa será combinar técnicas y sabores orientales con productos de producción regional, una característica que los organizadores buscan incorporar a las propuestas de los establecimientos participantes.

Habrá propuestas tradicionales, vegetarianas y libres de gluten.

Menús especiales y opciones para distintos gustos

Durante los siete días, los locales adheridos ofrecerán productos preparados especialmente para la ocasión. En varios casos se tratará de menús de 20 piezas con descuentos, mientras que otros establecimientos sumarán platos de cocina oriental a precios promocionales o experiencias de maridaje.

La propuesta contempla además distintas alternativas gastronómicas. Habrá opciones tradicionales, vegetarianas y libres de gluten, de acuerdo con las categorías previstas para esta edición.

De esta manera, la semana temática apunta a ampliar el abanico de propuestas disponibles y facilitar el acceso a distintos tipos de preparaciones orientales.

Diez establecimientos gastronómicos participan de la propuesta en Neuquén.

Diez lugares se suman a la iniciativa

La edición contará con la participación de diez establecimientos gastronómicos de Neuquén:

Atu Sushi

Sr. Gohan

Sawara

Miyuki

Hilton Garden Inn

Sushi Top

Shirogami

Riko Sushi

Sushi Bike

Sushisur

Cada local participante contará con una propuesta específica para la semana y material digital para promocionarla a través de sus propias redes sociales.

Llega a Neuquén una semana con descuentos en sushi y platos orientales

Una semana para recorrer la oferta gastronómica

La iniciativa también busca fortalecer la presencia de la gastronomía temática dentro de la ciudad y sumar nuevas propuestas al calendario de actividades gastronómicas de Neuquén.

Además del sushi, algunos establecimientos incorporarán otras preparaciones de cocina oriental y alternativas de maridaje, siempre dentro de las propuestas especiales previstas para estos días.

La información sobre los menús, promociones, establecimientos y datos de contacto estará disponible a través de las redes de Turismo Neuquén Capital, en Instagram y Facebook.

La Semana Temática de Sushi y Sabores Orientales se extenderá hasta el domingo 4 de octubre, con propuestas que combinan cocina oriental, productos regionales y distintas opciones para disfrutar durante toda la semana.