La Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén presenta una nueva edición de las Semanas Temáticas de Confluencia de Sabores, en esta ocasión dedicada al sushi, con propuestas exclusivas en bares, confiterías y restaurantes de la ciudad.

Entre los objetivos planteados se destaca el incentivo del consumo de este plato que va ganando cada vez más adeptos en la región, además de fomentar la fusión gastronómica combinando técnicas y sabores orientales con productos regionales.

En el marco del Programa “Desarrollo y Diversificación de Productos Turísticos” del Plan Estratégico de Turismo, esta acción tiene como finalidad jerarquizar la oferta de sushi que ya forman parte de la gastronomía neuquina, integrando productos locales de calidad.

Durante la semana, los establecimientos adheridos ofrecerán productos especiales de 20 piezas a un precio promocional en todas las casas adheridas disponibles en tres categorías: tradicionales, vegetarianos y libres de gluten. Además, algunos locales sumarán otras propuestas de cocina oriental a precios promocionales. También deberán incorporar al menos cuatro ingredientes de producción regional, como parte de la identidad que busca fortalecer la marca Confluencia de Sabores.

La convocatoria para participar está abierta a todos los locales gastronómicos habilitados. Los que adhieren a la propuesta hasta ahora son Miyuki Sushi, Sushi Top, Sawara, Sushi Zen, Shirogami, Sushi sur, Sr. Gohan y Umami.