“Vino, Arte y Sushi”: una experiencia sensorial y creativa en Fernández Oro

Este sábado 6 de septiembre, de 18:30 a 21:30 hs., General Fernández Oro se convierte en escenario de una propuesta distinta que combina lo mejor del arte, el vino y la gastronomía. Bajo el nombre “Vino, Arte y Sushi”, el evento "promete una experiencia sensorial y creativa para quienes buscan algo más que un simple plan de sábado." comentó Ivana Ulloa, Directora de Turismo en el programa La Noche Cae La Radio se Enciende con la conducción de Fernanda Del Valle que se transmite por radio AM550.

La actividad, organizada por la Dirección de Turismo, el Portal de Oro y el Museo Estación Cultural Lucinda Larrosa, invita a sumergirse en una tarde de maridajes exquisitos, collages experimentales y música en vivo, en un "entorno pensado para compartir, explorar y disfrutar con familia y amigos", agregó Ulloa.

Uno de los ejes del evento será una jam experimental de collage, donde los y las participantes podrán crear composiciones propias a partir de imágenes, papeles y materiales diversos. Todo en un espacio dinámico y relajado, acompañado por un conversatorio con artistas de la exposición actual del museo. Ideal para despertar la creatividad, aprender y conectar con el arte desde un lugar lúdico y colectivo.

Para los paladares inquietos, la propuesta gastronómica tiene un maridaje muy especial: vinos blancos y rosados de la reconocida Bodega MIRAS, combinados con sushi fresco y de autor, preparado por la chef local Anabela Blanco. Una dupla que promete sorprender tanto a amantes del vino como a fanáticos del sushi.

Y como todo buen encuentro necesita una buena banda sonora, la música estará a cargo del músico y artista local NCH, quien ofrecerá una intervención en vivo con una selección de covers para todos los gustos, acompañando la tarde con ritmo, voz y calidez.