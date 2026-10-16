El temporal volvió a complicar la circulación en distintos sectores de Neuquén, con cortes en las rutas provinciales 5, 7 y 8, además de dificultades en el acceso a Puesto Hernández. El presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, José Dutch, advirtió que las lluvias continuarán durante el fin de semana y la próxima semana, por lo que se desplegaron equipos para atender nuevas contingencias y recuperar la transitabilidad.

En diálogo con Pancho Casado, en el programa La Primera Mañana, por AM550, Dutch detalló el estado de los caminos afectados por las precipitaciones y explicó que las habilitaciones dependerán de la evolución del agua, las condiciones del terreno y los trabajos que se realizan en cada sector.

“Los partes nos dan que sigue el agua en menor medida, pero cada tanto se descarga en algún sector de toda la zona de Vaca Muerta y nos genera estos cortes. Va a seguir el tiempo durante todo este fin de semana y la semana que viene con lluvias, así que estamos llevando más equipos para estar atentos”, señaló.

Ruta 5: el arroyo Carranza volvió a complicar el tránsito

La Ruta Provincial 5 permanece cortada a la altura del puente Carranza, donde el incremento del caudal del arroyo afectó el desvío provisorio que se había acondicionado para recuperar la circulación.

Según explicó Dutch, durante el jueves se habían colocado caños para facilitar el escurrimiento del agua y se construyó un terraplén que permitía el paso de los vehículos por un desvío. Sin embargo, las lluvias continuaron durante la noche en la zona de Cortaderas y el aumento del caudal volvió a comprometer la estructura.

El arroyo Carranza volvió a crecer y dañó el desvío provisorio, por lo que debieron interrumpir nuevamente el tránsito en la Ruta Provincial 5.

“Los caños que se habían puesto para habilitar la ruta corrían nuevamente el riesgo de que el agua se llevara todo. Entonces, se abrió el terraplén para dejar pasar el agua y estamos esperando que baje para volver a recuperarlo”, explicó el titular de Vialidad.

La intervención busca evitar que la fuerza del agua destruya los trabajos realizados y permita reconstruir el paso una vez que mejoren las condiciones.

Dutch indicó que, si la situación evolucionaba favorablemente, se esperaba recuperar la circulación hacia el mediodía o un poco más tarde. No obstante, aclaró que la habilitación dependería de la disminución del caudal y de la seguridad del desvío.

“Vamos a estar habilitando el terraplén que dejamos como fusible para que no se lleve esos caños. Vamos a dar la información apenas tengamos habilitado”, aseguró.

Ruta 7: dos sectores afectados por el agua y el barro

La Ruta Provincial 7 también presenta complicaciones, con dos cortes vinculados a las lluvias y al arrastre de materiales sobre la calzada. Uno de los sectores afectados se encuentra en el kilómetro 10, en el tramo que ingresa hacia Cortaderas. El otro está ubicado en el kilómetro 35, donde se acumuló una importante cantidad de material y se formaron lagunas de agua.

De acuerdo con Dutch, los equipos de Vialidad ya se encontraban trabajando en ambos puntos para despejar la ruta y recuperar las condiciones de circulación. La previsión era que los trabajos permitieran habilitar el tránsito durante la mañana, aunque hasta que los operarios confirmaran que el camino estaba en condiciones, el tramo debía considerarse intransitable.

Las autoridades solicitan a los conductores evitar circular por los sectores afectados y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

Ruta 8: el tránsito pesado complicó la circulación

Otro de los puntos críticos es la Ruta Provincial 8, que fue cortada durante la noche debido a las dificultades generadas por la circulación de camiones en un camino de ripio afectado por el barro y la acumulación de agua.

Dutch explicó que existen sectores bajos donde se forman lagunas y que la ruta no está preparada para soportar un tránsito intensivo de vehículos pesados en esas condiciones. “Anoche se cortó la ruta a las 22 porque había muchos camiones atravesados. Se los retiró y tenemos tres equipos nuestros trabajando en la zona: dos motoniveladoras y una cargadora”, detalló.

El operativo contempla mantener el corte desde ambos extremos mientras se trabaja en los sectores más comprometidos. Las máquinas están colocando material y acondicionando el camino para permitir una circulación segura.

El objetivo inicial es habilitar el tránsito para vehículos livianos y, posteriormente, evaluar la posibilidad de permitir nuevamente el paso de camiones.

“Queremos esperar que las condiciones mejoren. Hay barro en algunos tramos, no en toda la ruta, y algunas lagunas de agua que vamos a tratar de evacuar. Cuando estén dadas las condiciones, habilitaremos el tránsito”, indicó.

El funcionario estimó que, si los trabajos avanzaban según lo previsto, la circulación podría restablecerse en aproximadamente una hora u hora y media desde el momento de la entrevista, aunque aclaró que dependería de la evolución del camino.

Puesto Hernández también quedó intransitable

Las lluvias también provocaron inconvenientes en el acceso a Puesto Hernández, donde se registró un embanque en un arroyo que impidió el paso. Dutch confirmó que el tramo había permanecido transitable hasta el jueves, pero el agua caída en la zona de Rincón de los Sauces modificó las condiciones y lo dejó intransitable.

“Estamos llevando equipos para habilitarlo”, señaló el presidente de Vialidad, quien describió un escenario complejo por la cantidad de puntos afectados simultáneamente.

La distribución de las precipitaciones dificulta las tareas, ya que las tormentas pueden concentrarse en sectores puntuales y generar nuevos daños en caminos que hasta poco antes estaban habilitados.

Añelo, entre las localidades más afectadas por el temporal

El temporal que azotó Añelo durante el jueves 15 de octubre también sorprendió por su intensidad y por los daños que provocó en distintos sectores de la localidad. Dutch contó que recibió imágenes del campamento de Vialidad ubicado en la rotonda de ingreso a la Ruta 7, donde el agua y el barro afectaron las instalaciones.

“Me pasaban fotos del pueblo y me mostraban nuestro campamento, con el taller, con 20 centímetros de barro. A la hora en que me mandaron el video ya había bajado el agua. Fue tremendo lo de Añelo; en ese campamento histórico nunca nos había pasado esto”, relató.

El funcionario señaló que no existen antecedentes recientes de un episodio de características similares en ese sector y remarcó que el impacto de las tormentas depende en gran medida de dónde se concentran las precipitaciones.

También explicó que, aunque Vialidad trabaja habitualmente sobre sectores conocidos por sus problemas de escurrimiento, los fenómenos intensos pueden generar cortes nuevos en lugares donde no se esperaba una afectación de esa magnitud.

Como ejemplo, mencionó otros inconvenientes registrados sobre la Ruta Nacional 40, donde una tormenta localizada provocó acumulación de materiales y obligó a intervenir. “Es imposible tener un equipo en cada uno de los lugares donde se producen los cortes”, advirtió.

El tiempo seguirá inestable

La situación mantiene en alerta a los equipos viales, que deberán continuar con las tareas de reparación y monitoreo ante la posibilidad de nuevas precipitaciones. Dutch explicó que, si bien los reportes indicaban una disminución de las lluvias en algunos sectores, todavía se registraban descargas puntuales en distintos puntos de la zona de Vaca Muerta. Esa situación puede provocar nuevas crecidas, acumulaciones de agua y daños en los caminos.

Por ese motivo, Vialidad está trasladando más equipos para responder a las contingencias y avanzar con la recuperación de las rutas afectadas. Mientras tanto, la habilitación de cada tramo dependerá de las condiciones concretas del terreno y de las evaluaciones que realicen los operarios en el lugar. La prioridad será evitar que los vehículos queden varados o que el tránsito pesado vuelva a bloquear caminos comprometidos por el barro y el agua.

Ante este escenario, se recomienda consultar los partes oficiales de Vialidad antes de viajar, respetar los cortes y no intentar atravesar sectores inundados o con acumulación de barro.