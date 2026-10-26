La Municipalidad de Neuquén avanza con la pavimentación de 18 cuadras de la calle Lago Muster, entre Crouzeilles y el ingreso al sector Z1. La obra demanda una inversión de $3.100 millones y busca mejorar la conectividad vial del norte de la ciudad, con nuevas conexiones y trabajos complementarios de infraestructura pluvial.

La intervención fue recorrida por María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, y Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano. Según detallaron los funcionarios, actualmente se trabaja en el movimiento de suelo, la preparación del cordón cuneta y las obras para el escurrimiento del agua de lluvia.

El proyecto también contempla dos cruces pluviales vinculados con las intervenciones en Cuenca XVI y Cuenca Intermedia. Una vez completada, la nueva traza permitirá complementar la conexión con Lago Viedma y mejorar las alternativas de circulación para los vecinos del sector.

Lago Muster: una inversión de $3.100 millones para mejorar la conexión vial

Durante la recorrida, Pasqualini destacó que la pavimentación forma parte de las obras de conectividad que impulsa el municipio en el norte de Neuquén.

Es otra de las obras clave de conectividad vial que encaramos en el norte de la ciudad”, afirmó la funcionaria.

Además, señaló que la intervención se integra al programa municipal de pavimentación y sostuvo que el objetivo es avanzar hacia el 100% de asfalto en la ciudad durante el próximo año, de acuerdo con el plazo mencionado por la funcionaria.

La inversión prevista para Lago Muster asciende a $3.100 millones, financiados con presupuesto municipal. Pasqualini sostuvo que los trabajos buscan acompañar el crecimiento urbano y mejorar las condiciones de circulación de quienes viven en la zona.

Pasqualini junto al presidente de la comisión vecinal, Roberto Peralta, y el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola - Foto: Municipalidad de Neuquén

Qué trabajos se realizan y cómo se conectará con Lago Viedma

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que la obra atraviesa una etapa inicial centrada en la preparación del terreno y la infraestructura necesaria para construir la calle.

Las tareas incluyen:

Movimiento y preparación del suelo .

Ejecución del cordón cuneta .

Obras pluviales para el manejo del agua de lluvia .

Preparación de dos cruces pluviales vinculados con Cuenca XVI y Cuenca Intermedia.

La planificación hidráulica es un componente relevante porque permite integrar el pavimento con las obras destinadas al escurrimiento del agua. La ejecución de estos trabajos complementarios debe considerarse junto con el avance de la calzada.

Nicola destacó que Lago Muster funcionará como una nueva troncal para el sector y permitirá complementar la conexión con Lago Viedma, una arteria importante para la circulación del norte de la capital neuquina.

Es una obra de gran importancia desde el punto de vista de la conectividad y el puntapié inicial de toda la pavimentación que estamos haciendo desde acá hacia la zona norte”, sostuvo.

Cuenca XVI, Cuenca Intermedia y otras calles que forman parte del plan

La pavimentación de Lago Muster se suma a otras intervenciones que el municipio desarrolla para ampliar la infraestructura vial de Neuquén capital.

Entre los trabajos mencionados por Nicola se encuentran la pavimentación de la calle Necochea, ejecutada junto con Crouzeilles, la continuidad de obras sobre distintas troncales y el completamiento de cuadrantes barriales.

El funcionario también mencionó 30 cuadras previstas en Hi.Be.Pa. y señaló que las próximas etapas incluyen nuevas intervenciones en Cuenca XVI y Cuenca Intermedia.

Estas obras buscan combinar dos escalas de intervención: por un lado, mejorar las conexiones entre sectores de la ciudad mediante calles troncales; por otro, completar el pavimento dentro de los barrios.

La articulación entre ambos niveles de infraestructura puede ampliar las alternativas de circulación y facilitar los desplazamientos cotidianos, aunque el impacto concreto dependerá de la finalización y puesta en servicio de cada tramo.

Qué impacto tendrá el asfalto para los vecinos del sector

Roberto Peralta, presidente de la comisión vecinal del barrio Esfuerzo, valoró la intervención y señaló que los vecinos esperaban la obra desde hace tiempo.

“El impacto para el sector es muy bueno. Esto lo esperábamos hace mucho tiempo porque, además de mejorar la calidad de vida, permite transitar por la calle Lago Viedma y esto favorece a que no hayan tantos accidentes”, expresó.

La pavimentación puede mejorar las condiciones de circulación y sumar alternativas de conexión entre calles. Sin embargo, la reducción de los siniestros viales no está garantizada únicamente por la ejecución del asfalto: también depende de la señalización, el ordenamiento del tránsito, las velocidades de circulación y otras medidas de seguridad vial.