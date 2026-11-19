El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 19 de noviembre anticipa una jornada con lluvias, chaparrones y tormentas en distintas localidades de la provincia de Neuquén. También se esperan fuertes ráfagas de viento, especialmente durante la tarde y la noche.

En Neuquén capital, la temperatura máxima llegará a los 24 grados y las ráfagas podrían alcanzar los 69 km/h. Sin embargo, el registro más elevado de las localidades incluidas en el pronóstico se espera en San Martín de los Andes, donde el viento podría llegar a los 78 km/h durante la noche.

Las condiciones meteorológicas serán diferentes según la región. Mientras que en la capital se prevén tormentas fuertes durante la tarde, en Zapala y Chos Malal habrá precipitaciones intermitentes y tormentas aisladas.

Cómo estará el tiempo en Neuquén capital este jueves

El pronóstico del SMN anticipa lluvias y tormentas durante buena parte del jueves en la capital neuquina. La temperatura tendrá una máxima de 24 grados, aunque el viento aumentará su intensidad hacia el cierre de la jornada.

El detalle para Neuquén capital:

Madrugada: mayormente nublado, 14 grados y viento del sudeste de entre 13 y 22 km/h.

Mañana: se esperan chaparrones, con una temperatura de 12 grados y viento del noroeste de entre 13 y 22 km/h.

Tarde: se pronostican tormentas fuertes, con una máxima de 24 grados. El viento del oeste alcanzará velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Noche: continuarán las tormentas aisladas. La temperatura será de 20 grados y el viento del oeste aumentará su intensidad, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h.

Zapala tendrá lluvias y ráfagas de hasta 69 km/h

En Zapala, el jueves comenzará con precipitaciones y temperaturas más bajas que en Neuquén capital. Las lluvias se mantendrán durante la mañana y podrían regresar hacia la noche.

El pronóstico para la localidad:

Madrugada: chaparrones y 10 grados.

Mañana: continuarán las precipitaciones, con una mínima de 8 grados.

Tarde: se esperan tormentas aisladas y una máxima de 20 grados.

Noche: podrían regresar los chaparrones. Se esperan 15 grados y ráfagas del oeste de hasta 69 km/h.

San Martín de los Andes tendrá las ráfagas más fuertes

En San Martín de los Andes se espera una jornada marcada por las precipitaciones y las bajas temperaturas. La máxima será de apenas 15 grados y el viento ganará intensidad durante la noche.

El detalle del pronóstico:

Madrugada: chaparrones y 8 grados.

Mañana: continuarán los chaparrones, con una temperatura de 8 grados.

Tarde: se prevén tormentas aisladas y una máxima de 15 grados.

Noche: continuarán las precipitaciones y el viento del oeste podría registrar ráfagas de hasta 78 km/h.

Este último registro será el más elevado entre las cuatro localidades incluidas en el pronóstico del SMN.

Chos Malal tendrá tormentas aisladas y viento fuerte

En el norte neuquino, Chos Malal también tendrá una jornada inestable, con precipitaciones durante la mañana y posibles tormentas aisladas por la tarde.

El pronóstico para este jueves: