En la Argentina, 12 de las 23 provincias se encuentran bajo algún tipo de alerta meteorológica por lluvias y tormentas en el arranque de esta semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene advertencias de nivel amarillo y naranja.

Los fenómenos pueden incluir precipitaciones abundantes, ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y caída de granizo. Las situaciones de mayor intensidad se concentran en sectores del centro y oeste del país, donde se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas.

Las zonas con mayor riesgo

Las advertencias de mayor gravedad alcanzan sectores de Córdoba, San Luis, Mendoza, La Rioja y Catamarca. En esas provincias se esperan tormentas fuertes, algunas severas, acompañadas por abundantes precipitaciones, caída de granizo de distintos tamaños y frecuente actividad eléctrica.

El SMN advierte que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora. Los acumulados de lluvia oscilarían entre 80 y 120 milímetros durante el período de vigencia de la alerta, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

La situación requiere especial atención en las zonas alcanzadas por el nivel naranja. Ese nivel indica la probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para las personas, los bienes y el ambiente.

Alerta amarilla

En tanto, el nivel amarillo por tormentas comprende sectores de la provincia de Buenos Aires, el norte de La Pampa, el oeste de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, el centro de Catamarca, el centro de La Rioja y el este de San Juan.

En estas regiones podrían registrarse tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas. Se esperan precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre 30 y 70 milímetros, aunque también podrían ser superados localmente.

El SMN también emitió alertas amarillas por lluvias para sectores del centro de Río Negro y la provincia de Chubut. Allí se esperan precipitaciones de variada intensidad, con acumulados de entre 10 y 30 milímetros, y no se descartan tormentas aisladas.

El tiempo en el AMBA

Aunque la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense no están alcanzados por las alertas vigentes, el pronóstico anticipa una semana con nubosidad variable y algunos episodios de inestabilidad.

Para este lunes 16 de noviembre se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y los 27 °C. No se prevén precipitaciones significativas durante el día.

El martes 17 será el día con mayor probabilidad de precipitaciones. Se esperan tormentas durante la mañana y lluvias y chaparrones hacia la tarde y la noche, con temperaturas de entre 19 y 26 °C.

Para el miércoles 18 se anticipa una mejora de las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado y una máxima cercana a los 28 °C. El jueves 19 continuará la estabilidad, con temperaturas de entre 17 y 28 °C y sin lluvias previstas.

El viernes 20 podría regresar la inestabilidad, con lluvias y chaparrones durante la mañana y temperaturas de entre 17 y 25 °C. Para el sábado 21, en cambio, se espera una jornada sin precipitaciones, con una máxima de 26 °C.

Evacuaciones y alertas en el Litoral

De acuerdo con datos del Instituto Nacional del Agua (INA), el río Paraná supera los niveles de alerta y evacuación en distintos puntos de su recorrido.

La situación más comprometida se registra en Barranqueras, Goya, Hernandarias, Diamante, Reconquista, La Paz, Esquina y Paraná. Allí las alturas observadas superan los umbrales de evacuación establecidos para cada estación.

En Corrientes y Santa Fe, en cambio, los registros se encuentran por encima del nivel de alerta, pero todavía por debajo del de evacuación.

En el río Uruguay, la estación de Paso de los Libres también registra una altura superior al nivel de alerta, aunque permanece por debajo del umbral de evacuación.

El informe de Yacyretá

La Entidad Binacional Yacyretá informó que los caudales que ingresaron a la represa se mantuvieron significativamente por encima de los valores promedio durante septiembre (37%) y octubre (106%).

El mes pasado se registró el mayor caudal afluente medio mensual para octubre desde el inicio de la serie histórica, en 1971.

Para noviembre se espera una tendencia similar a la de los meses anteriores, con caudales de entre 24.500 y 20.500 m³/s durante los próximos días. Los niveles aguas abajo de la central acompañarán esa tendencia. No se prevén precipitaciones de relevancia hidrológica en la cuenca entre el 13 y el 17 de noviembre.