El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas, vientos y viento Zonda para este viernes 6 de noviembre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 11 provincias afectadas por las advertencias. El nivel indicado implica la posibilidad de que se registren "fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Alerta por tormentas: Buenos Aires y La Pampa

La alerta amarilla por tormentas alcanza al oeste de la provincia de Buenos Aires y a La Pampa. Se esperan fenómenos aislados de variada intensidad, algunos localmente fuertes. Podrán estar acompañados por:

Abundantes precipitaciones en períodos cortos.

en períodos cortos. Granizo ocasional .

. Ráfagas intensas .

. Actividad eléctrica frecuente.

Los valores de lluvia acumulada oscilarán entre 20 y 40 milímetros, aunque podrían superarse de forma puntual.

Alerta por vientos: 10 provincias

Rige una alerta amarilla por vientos en:

Córdoba .

. Sur de Santiago del Estero .

. Norte de La Pampa .

. San Luis .

. Mendoza .

. San Juan .

. La Rioja .

. Catamarca .

. Zona del noroeste de Tucumán .

. Sector del sur de Salta.

En la cordillera se prevén velocidades de entre 45 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 110 kilómetros por hora. En las demás áreas, soplarán desde el sur a entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Alerta por viento Zonda

La alerta amarilla por viento Zonda comprende un sector del norte de Mendoza, el centro de San Juan, La Rioja y Catamarca, y una zona del noroeste de Tucumán.

Se esperan velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. El fenómeno puede reducir la visibilidad, provocar un aumento repentino de la temperatura y generar condiciones muy secas.

Las recomendaciones del SMN

Frente a las tormentas, el SMN recomienda evitar las salidas, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Ante los vientos, pide retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas y toldos. Además, aconseja cerrar puertas y ventanas y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Para el viento Zonda, se recomienda evitar las salidas, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente. También pide mantenerse hidratado, proteger los ojos y la nariz con anteojos y barbijo, y no encender fuego.

El tiempo en CABA

Para este viernes, el SMN pronosticó una mínima de 16°C y una máxima de 25°C en la ciudad de Buenos Aires. El cielo estará mayormente nublado durante la mañana y el mediodía. Por la tarde se esperan chaparrones y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Por la noche se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 70%. Para el sábado se anticipa un descenso de la temperatura, sin lluvias.