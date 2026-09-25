Las intensas lluvias que afectaron a distintas localidades de Neuquén durante los últimos días dejaron caminos dañados, complicaciones en la circulación y problemas en infraestructura pública. Luego de casi 72 horas de trabajo ininterrumpido para atender las emergencias, el gobernador Rolando Figueroa destacó el desempeño de los organismos provinciales, municipios y fuerzas de seguridad que participaron de los operativos de asistencia.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial agradeció a quienes estuvieron al frente de las tareas preventivas y de respuesta ante el temporal, que generó desbordes de ríos y diversas contingencias en distintos puntos del territorio neuquino.

Figueroa destacó el trabajo coordinado durante la emergencia

En su mensaje, Figueroa señaló que el objetivo principal fue proteger a la población y reducir el impacto de los fenómenos meteorológicos. “Quiero agradecer y felicitar a todos los que trabajaron durante el temporal para cuidar la vida de los neuquinos”, expresó el gobernador.

Operarios intentan evitar que el agua ingrese a una casa en una zona anegada durante el temporal de lluvias extraordinarias - Foto: X @Rolo_Figueroa

Además, destacó el trabajo conjunto realizado por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, distintos ministerios provinciales, la Policía del Neuquén, Defensa Civil, Vialidad Provincial y los municipios que participaron de los operativos.

Según remarcó, la coordinación entre organismos permitió anticiparse a los eventos climáticos mediante alertas tempranas y la adopción de medidas preventivas que ayudaron a minimizar las consecuencias del temporal en varias localidades.

Comienza la etapa de evaluación y reconstrucción

Superada la fase más crítica de la emergencia, la Provincia inició ahora un relevamiento para determinar el alcance de los daños y avanzar con las tareas de recuperación.

“Ahora comienza otra etapa”, indicó Figueroa, al referirse a los trabajos de remediación que ya están en marcha.

Los equipos técnicos comenzaron a evaluar las afectaciones registradas especialmente en Aluminé, Moquehue y Villa Pehuenia, algunas de las localidades más golpeadas por las lluvias extraordinarias.

Con una maquina intentan despejar la acumulación de agua producto de las lluvias caídas durante las últimas 72 horas en Neuquén - Foto: X @Rolo_Figueroa

Entre los daños reportados se encuentran afectaciones en rutas y caminos, además de inconvenientes en el denominado sector "viejo" de internación del Hospital de Aluminé, una situación que obligó a reforzar las tareas de asistencia y seguimiento en la zona.

Rutas y servicios, entre las principales preocupaciones

Uno de los principales desafíos para los próximos días será restablecer plenamente la conectividad terrestre en sectores de la cordillera neuquina y garantizar el acceso seguro para vecinos, transportistas y servicios esenciales.

Las autoridades provinciales continúan monitoreando el estado de rutas, puentes y caminos rurales, mientras avanzan las tareas de reparación en los sectores afectados por el agua y los deslizamientos.

Un móvil de la Policía del Neuquén recorre un camino durante el temporal de lluvias que afectó a Neuquén - Foto: X @Rolo_Figueroa

Desde el gobierno provincial recordaron la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender viajes hacia zonas de montaña o áreas donde todavía se realizan trabajos de recuperación.

Un operativo que involucró a toda la provincia

La emergencia movilizó recursos humanos y logísticos en distintas regiones de Neuquén, desde la cordillera hasta el interior provincial. Municipios, organismos provinciales y fuerzas de seguridad trabajaron de manera articulada para asistir a familias afectadas, garantizar la transitabilidad y responder a cada situación reportada durante el temporal.

Con la mejora gradual de las condiciones meteorológicas, el foco está puesto ahora en la reconstrucción de la infraestructura dañada y en el acompañamiento a las comunidades que sufrieron las mayores consecuencias de las lluvias.