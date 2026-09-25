Las intensas lluvias que afectaron a distintas localidades de Neuquén durante los últimos días dejaron caminos dañados, complicaciones en la circulación y problemas en infraestructura pública. Luego de casi 72 horas de trabajo ininterrumpido para atender las emergencias, el gobernador Rolando Figueroa destacó el desempeño de los organismos provinciales, municipios y fuerzas de seguridad que participaron de los operativos de asistencia.
A través de sus redes sociales, el mandatario provincial agradeció a quienes estuvieron al frente de las tareas preventivas y de respuesta ante el temporal, que generó desbordes de ríos y diversas contingencias en distintos puntos del territorio neuquino.
Figueroa destacó el trabajo coordinado durante la emergencia
En su mensaje, Figueroa señaló que el objetivo principal fue proteger a la población y reducir el impacto de los fenómenos meteorológicos. “Quiero agradecer y felicitar a todos los que trabajaron durante el temporal para cuidar la vida de los neuquinos”, expresó el gobernador.
Además, destacó el trabajo conjunto realizado por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, distintos ministerios provinciales, la Policía del Neuquén, Defensa Civil, Vialidad Provincial y los municipios que participaron de los operativos.
Según remarcó, la coordinación entre organismos permitió anticiparse a los eventos climáticos mediante alertas tempranas y la adopción de medidas preventivas que ayudaron a minimizar las consecuencias del temporal en varias localidades.
Comienza la etapa de evaluación y reconstrucción
Superada la fase más crítica de la emergencia, la Provincia inició ahora un relevamiento para determinar el alcance de los daños y avanzar con las tareas de recuperación.
“Ahora comienza otra etapa”, indicó Figueroa, al referirse a los trabajos de remediación que ya están en marcha.
Los equipos técnicos comenzaron a evaluar las afectaciones registradas especialmente en Aluminé, Moquehue y Villa Pehuenia, algunas de las localidades más golpeadas por las lluvias extraordinarias.
Entre los daños reportados se encuentran afectaciones en rutas y caminos, además de inconvenientes en el denominado sector "viejo" de internación del Hospital de Aluminé, una situación que obligó a reforzar las tareas de asistencia y seguimiento en la zona.
Rutas y servicios, entre las principales preocupaciones
Uno de los principales desafíos para los próximos días será restablecer plenamente la conectividad terrestre en sectores de la cordillera neuquina y garantizar el acceso seguro para vecinos, transportistas y servicios esenciales.
Las autoridades provinciales continúan monitoreando el estado de rutas, puentes y caminos rurales, mientras avanzan las tareas de reparación en los sectores afectados por el agua y los deslizamientos.
Desde el gobierno provincial recordaron la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender viajes hacia zonas de montaña o áreas donde todavía se realizan trabajos de recuperación.
Un operativo que involucró a toda la provincia
La emergencia movilizó recursos humanos y logísticos en distintas regiones de Neuquén, desde la cordillera hasta el interior provincial. Municipios, organismos provinciales y fuerzas de seguridad trabajaron de manera articulada para asistir a familias afectadas, garantizar la transitabilidad y responder a cada situación reportada durante el temporal.
Con la mejora gradual de las condiciones meteorológicas, el foco está puesto ahora en la reconstrucción de la infraestructura dañada y en el acompañamiento a las comunidades que sufrieron las mayores consecuencias de las lluvias.