Las intensas precipitaciones registradas en distintos puntos de Neuquén pusieron en marcha un operativo de intervención en cauces aluvionales, desagües y sectores expuestos a desbordes. Equipos de Recursos Hídricos trabajan con maquinaria pesada y cuadrillas en varias localidades de la provincia, con tareas destinadas a reducir riesgos para las viviendas, los caminos y la infraestructura.

Las intervenciones incluyen limpieza y reacondicionamiento de cauces, reparación de terraplenes, construcción de defensas y mantenimiento de sistemas de drenaje. Los trabajos se coordinan con municipios, Vialidad Provincial y empresas contratistas, mientras que el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) reforzó sus equipos para sostener el servicio de agua potable frente a las consecuencias del temporal.

Intervenciones en el norte y el centro provincial

En el interior neuquino, uno de los frentes de trabajo está en Bajada del Agrio, donde las tareas de limpieza y reacondicionamiento de cauces aluvionales comenzaron el 20 de octubre con una excavadora sobre orugas.

En Quili Malal, los equipos iniciaron las intervenciones el 21 de octubre para ejecutar trabajos de contención mediante enrocado sobre la ruta, en coordinación con Vialidad Provincial. Un día después, las tareas se extendieron a Covunco Abajo, donde se trabaja en la reparación de un terraplén y en la construcción de defensas sobre el arroyo Covunco.

Los trabajos buscan contener desbordes y proteger viviendas, caminos e infraestructura.

También desde el 22 de octubre se realizan intervenciones en el sector de Ramón Castro y Santo Domingo, con el objetivo de contener los desbordes del arroyo Santo Domingo y reducir el riesgo para las viviendas afectadas. Para ese operativo se dispusieron una pala cargadora y una retroexcavadora.

En Aluminé, los trabajos comenzaron el 26 de octubre y están orientados a ejecutar defensas y enrocados para proteger captaciones de agua. Allí se utilizan una excavadora sobre orugas y un camión. En Villa Puente Picún Leufú, en tanto, las tareas incluyen la limpieza de cauces aluvionales y la construcción de defensas de contención, con una pala cargadora y una retroexcavadora.

Chos Malal y Taquimilán concentran varios frentes

En Chos Malal se mantienen tres intervenciones iniciadas el 23 de octubre. Los trabajos se distribuyen entre el desagüe de Primeros Constituyentes, el sector de Chacras Norte y el desagüe aluvional de las 70 Viviendas. Para esas tareas se desplegaron excavadoras sobre orugas y equipos para trasladar maquinaria.

En Taquimilán también se trabaja en tres sectores. Desde el 23 de octubre, las cuadrillas intervienen en la defensa de la calle Roque Sandoval y en Taquimilán Abajo, con excavadoras, retroexcavadoras y camiones. A ese operativo se sumaron, desde el 24 de octubre, las tareas en la alcantarilla Muñoz, en coordinación con Vialidad Provincial.

Equipos y maquinaria realizan tareas de limpieza de canales y desagües para prevenir desbordes en Neuquén.

La limpieza y el acondicionamiento de estos sectores buscan facilitar el escurrimiento del agua y disminuir las posibilidades de que los desbordes afecten zonas habitadas o vías de circulación.

Limpieza de desagües en Plottier y Valentina Norte

El operativo también alcanza a la región Confluencia. En Plottier, desde el 21 de octubre se trabaja en los desagües de las bardas Soleadas, en la zona de las calles Rudecindo Roca y Fernández Oro. Allí se encuentran afectados una retroexcavadora, un camión y una cuadrilla de trabajadores.

En Valentina Norte, en el sector conocido como La Familia, las tareas comenzaron el 19 de octubre y están centradas en la limpieza de desagües, con una excavadora sobre orugas y un camión.

La acumulación de agua y sedimentos en cauces y drenajes puede dificultar el escurrimiento durante las lluvias. Por eso, las intervenciones apuntan a recuperar la capacidad de conducción de esos sistemas y reducir la exposición de viviendas e infraestructura ante nuevas precipitaciones.

El EPAS refuerza los controles en plantas y redes de agua

En paralelo a las obras de Recursos Hídricos, el EPAS intensificó las tareas en las localidades donde presta servicio. Los equipos técnicos y operativos concentran sus esfuerzos en las plantas potabilizadoras, las captaciones y las redes de distribución para sostener la producción y responder ante posibles contingencias.

Uno de los principales inconvenientes que generan las lluvias es el aumento de la turbidez de los ríos, provocado por la mayor cantidad de sedimentos que arrastra el agua. Esa condición obliga a reforzar los procesos de tratamiento en las plantas potabilizadoras.

Entre las tareas operativas se encuentra el retrolavado de filtros, un procedimiento necesario para mantener su funcionamiento y asegurar que el agua distribuida cumpla con los parámetros de calidad. Durante estas operaciones pueden producirse disminuciones temporarias de presión en algunos sectores.

Las lluvias aumentan la turbidez de los ríos y obligan a reforzar los procesos de potabilización del agua.

Ante la continuidad de la alerta meteorológica, el organismo recomendó realizar un uso responsable del agua potable y priorizar los consumos esenciales mientras se mantienen los trabajos de operación y control.

Los usuarios que necesiten informar inconvenientes en el servicio pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario del EPAS al 0800-222-4827 o utilizar el bot disponible en el sitio web oficial del organismo.

Con intervenciones simultáneas en distintas regiones, el operativo provincial se concentra en despejar desagües, reforzar defensas y proteger puntos sensibles de la infraestructura. La evolución de las condiciones meteorológicas y el comportamiento de los cauces serán determinantes para las próximas tareas y para evaluar si resulta necesario ampliar las intervenciones.