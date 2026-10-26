Caminos cortados y arroyos crecidos: así trabajaron los equipos de rescate durante el temporal de lluvia

Las intensas lluvias de los últimos días obligaron a desplegar operativos de emergencia en distintos sectores de Neuquén. En Villa Puente Picún Leufú, uno de los rescates más delicados se realizó el viernes, cuando un helicóptero permitió evacuar a dos adultos mayores que habían quedado aislados por la crecida de los arroyos y necesitaban medicamentos.

La situación había encendido las alarmas el jueves, durante la jornada de fuertes tormentas que afectaron a gran parte de la provincia. Ramón Cuevas, presidente de la Comisión de Fomento, recibió el aviso de los nietos de la pareja, quienes advirtieron que los adultos mayores se habían quedado sin medicación.

La preocupación era especialmente importante por el estado de salud de la mujer, de 90 años, que padece hipertensión y artritis.

“Realmente nos preocupaba, porque la señora, ya con una edad avanzada de 90 años, sufre de hipertensión, tiene artritis y ya no tenía” la medicación, relató Cuevas en diálogo con RTN.

La crecida de los arroyos impedía llegar por tierra

El acceso hasta el lugar donde se encontraban los adultos mayores estaba condicionado por la crecida de los cursos de agua, el barro y los daños provocados por las lluvias en los cañadones. Para llegar por tierra era necesario cruzar dos veces el arroyo de Bajada de los Molles, que llevaba un caudal importante.

“Para poder ingresar hasta donde estaban los abuelos, teníamos que cruzar dos veces el arroyo el cual traía muchísima agua”, explicó el jefe comunal.

Ante la imposibilidad de garantizar un ingreso terrestre seguro, se gestionó un operativo aéreo con la Secretaría de Emergencias de la provincia. Cuevas se comunicó con personal de la mencionada área para informar la situación y coordinar la asistencia.

También fue necesario trabajar con los familiares para establecer la ubicación exacta de la vivienda, ya que en el lugar no contaban con suministro eléctrico convencional y dependían de paneles solares.

Después de evaluar las condiciones meteorológicas, la Secretaría de Emergencias confirmó que era posible realizar el vuelo. Cerca de las 11 del viernes, el helicóptero llegó hasta el sector y permitió evacuar a los dos adultos mayores, que fueron trasladados a la Comisión de Fomento.

El rescate fue posible gracias a la coordinación entre los organismos provinciales, las autoridades locales y los familiares, en un contexto en el que las condiciones del terreno impedían una respuesta por los caminos habituales.

Cuevas destacó el compromiso de quienes participaron del operativo y el acompañamiento de los vecinos durante la emergencia. “Nosotros somos solamente gente que tenemos que estar al lado de nuestros vecinos, de nuestros pobladores. No somos héroes, sino que nuestra función es esa, poder asistirlos en estas situaciones”, expresó.

La evacuación de los adultos mayores no fue el final de las tareas en la zona. Después del rescate, los equipos continuaron trabajando para recuperar la transitabilidad de los caminos y permitir que los pobladores pudieran trasladarse hacia Zapala.

“Tenemos un río que la verdad que se hace respetar y mucha caída de cañadones, entonces todo esto hay que irlo previendo para lo que queda de toda esta temporada”, advirtió Cuevas.

El operativo en Villa Puente Picún Leufú refleja las dificultades que enfrentan los equipos de emergencia durante los temporales, especialmente en parajes rurales donde la crecida de los arroyos puede dejar a los pobladores sin acceso terrestre. En este caso, la respuesta aérea permitió que dos adultos mayores recibieran asistencia ante una necesidad urgente de salud.