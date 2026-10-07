De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia de Neuquén atravesará este miércoles 7 de octubre bajo la influencia de un sistema de aire frío e inestable que mantendrá las precipitaciones en distintas regiones. El fenómeno más destacado será la persistencia de nevadas en la zona cordillerana, acompañadas por lluvias en los valles y mesetas, con registros térmicos muy por debajo de los valores habituales para esta época del año.

La combinación de lluvias generalizadas en los valles y nevadas en la cordillera convertirá a este miércoles en una de las jornadas más inestables de la semana en Neuquén. Por eso, desde el SMN recomiendan seguir la evolución de los pronósticos y consultar el estado de rutas antes de emprender viajes hacia la zona andina.

Neuquén capital: lluvias durante gran parte del día y ambiente fresco

La capital provincial tendrá una jornada gris e inestable. Según el SMN, se esperan lluvias durante buena parte del miércoles, con una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 11°C. El viento soplará desde el este con velocidades moderadas, mientras que la humedad elevada reducirá la visibilidad en distintos momentos del día.

Zapala: cielo cubierto y precipitaciones persistentes

En el centro neuquino continuará el tiempo desapacible. Se prevé una jornada con abundante nubosidad, lluvias intermitentes y ambiente frío. La temperatura mínima rondará los 6°C y la máxima alcanzará los 12°C. Además, podrían registrarse ráfagas moderadas durante la tarde.

Chos Malal: el norte neuquino seguirá bajo condiciones inestables

La inestabilidad también alcanzará al norte provincial. En Chos Malal se espera una mínima cercana a los 6°C y una máxima de 13°C, con lluvias durante distintos momentos del día y cielo mayormente cubierto. El viento acompañará el desarrollo de las precipitaciones y mantendrá baja la sensación térmica.

San Martín de los Andes: la nieve vuelve a ser protagonista

La localidad cordillerana continuará con un escenario plenamente invernal. El pronóstico indica probabilidad alta de nevadas durante la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 1°C y una máxima de apenas 2°C. Las condiciones podrían afectar la circulación en rutas de montaña y sectores elevados.

Villa La Angostura: nevadas y temperaturas cercanas a cero

En Villa La Angostura persistirá el tiempo más riguroso de toda la provincia. El SMN prevé nevadas durante gran parte de la jornada, con una temperatura mínima de 1°C y una máxima de 2°C. El ambiente se mantendrá muy frío y con escasa amplitud térmica, reforzando las condiciones invernales sobre la región cordillerana.