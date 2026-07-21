Gracias a la gran oferta de centros de esquí, parques de nieve, destinos turísticos y gastronómicos, la provincia de Neuquén es el destino elegido por miles de turistas de distintas partes de la Argentina y de distintos países. Atentos a esa realidad, las autoridades provinciales buscan que quienes circulen por las rutas lo hagan de manera segura, especialmente en jornadas marcadas por nevadas, hielo y condiciones cambiantes en los caminos cordilleranos.

Un mapa interactivo para planificar cada viaje

En el marco del Operativo Nieve 2026, el gobierno de Neuquén puso a disposición de conductores y viajeros un código QR (sigla en inglés que significa respuesta rápida) que permite acceder a información actualizada sobre el estado de las rutas provinciales y nacionales.

A través de esta herramienta digital, difundida por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, los usuarios pueden ingresar a un mapa interactivo que reúne datos clave para quienes transitan por distintos puntos de la provincia.

La plataforma ofrece información oficial sobre:

Estado y transitabilidad de las rutas .

. Condiciones meteorológicas en tiempo real .

. Ubicación de las Unidades de Respuesta Inmediata .

. Puntos de asistencia desplegados en todo el territorio provincial.

Desde el organismo remarcaron que consultar estas condiciones antes de salir es una medida fundamental para prevenir incidentes y evitar complicaciones en sectores afectados por nieve, hielo o baja visibilidad.

Escaneá este código QR y accedé al mapa interactivo con el estado de las ruta en Neuquén - Foto: Instagram @emeryriesgosnqn

Nueve bases estratégicas para asistir a los viajeros

Como parte del operativo invernal, la provincia mantiene desplegadas nueve Unidades de Respuesta Inmediata en puntos estratégicos. Los equipos están ubicados en:

Piedra del Águila .

. Arroyito .

. La Rinconada .

. Villa Traful .

. Río Hermoso .

. San Martín de los Andes .

. Villa La Angostura .

. Villa Pehuenia .

. Caviahue.

Estos dispositivos permiten brindar asistencia rápida ante emergencias, colaborar con organismos de seguridad y acompañar a los miles de vehículos que circulan diariamente por los corredores turísticos.

Un invierno con fuerte movimiento turístico en la cordillera

La temporada de nieve volvió a posicionar a la cordillera neuquina entre los destinos más elegidos del país. Centros de esquí, parques de nieve, complejos termales y propuestas gastronómicas atraen a visitantes de distintas provincias y también de Chile, Brasil y otros países de la región.

El incremento del tránsito se refleja especialmente sobre las rutas 237, 40, 22, 23 y los caminos que conectan con San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Caviahue, Villa Pehuenia-Moquehue y otros destinos turísticos.

Además, numerosos viajeros parten desde el Alto Valle, Neuquén capital, Vaca Muerta y localidades del interior para disfrutar de actividades recreativas en la cordillera, lo que genera una circulación constante durante toda la temporada.

Recomendación oficial: informarse antes de salir

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos insistieron en la necesidad de planificar cada recorrido con anticipación. Las autoridades recomiendan verificar el estado de las rutas, respetar las velocidades máximas, portar cadenas cuando las condiciones lo requieran y atender las indicaciones de los organismos de control.

La consulta previa de la información disponible en el mapa interactivo permite conocer posibles restricciones, zonas con acumulación de nieve o sectores donde se realizan tareas de despeje, un dato clave para vecinos de Neuquén, turistas que visitan la provincia y transportistas que conectan la región con Río Negro, Bariloche y los pasos fronterizos hacia Chile.