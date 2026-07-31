Advierten que las cadenas metálicas son el único sistema seguro para conducir sobre nieve y hielo

En los caminos donde la presencia de nieve o hielo reduce la adherencia de la calzada, las cadenas constituyen un elemento de seguridad indispensable. En la zona cordillerana, su portación durante el invierno es prácticamente un requisito para circular.

Sin embargo, no todos los usuarios suelen portarlas. Por eso, desde Vialidad Neuquén se instó a los automovilistas y transportistas a pensar que las cadenas son tan importantes a la hora de viajar como llevar el matafuego, la documentación obligatoria o cualquier otro elemento exigido por la normativa vigente.

Desde Vialidad Neuquén remarcaron que las cadenas metálicas son un elemento de seguridad indispensable para circular durante el invierno en zonas con nieve y hielo.

Asimismo, se recordó que las únicas cadenas aptas para garantizar la adherencia necesaria sobre nieve y hielo son las metálicas. Si bien existen otras alternativas disponibles en el mercado, como las cadenas textiles o los productos conocidos como "cadenas líquidas", estas no reemplazan la eficacia de las cadenas metálicas para la circulación en rutas con condiciones invernales, como las que se presentan actualmente en varios sectores de la Provincia.

Monitoreo permanente de las rutas

Como parte del Operativo Nieve 2026, los equipos viales concentran su labor en mantener la transitabilidad mediante tareas de despeje de nieve, riego con sal y mantenimiento de las rutas. Este monitoreo permanente del estado de las rutas es fundamental a la hora de emitir los partes oficiales con las condiciones de transitabilidad, las recomendaciones de circulación y, cuando la situación lo requiere, la obligatoriedad del uso de cadenas.

Esos informes -disponibles en la página oficial https://www.dpvneuquen.gov.ar o en el Centro de Atención al Usuario al teléfono 2942-572138- permiten planificar el viaje y adoptar las medidas necesarias para hacerlo de manera segura.

Portar las cadenas es el primer paso de la prevención. El paso siguiente es colocarlas cuando las condiciones de la ruta así lo indiquen. Esta tarea recae en cada conductor.