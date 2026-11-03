Una Honda HR-V volcó en el kilómetro 1408 de la Ruta Nacional 237, en cercanías de Piedra del Águila, y sus dos ocupantes debieron ser trasladados al hospital local. Se trata de un hombre y una mujer que recibieron asistencia luego del siniestro vial.

El accidente ocurrió durante el mediodía. Según el reporte de los Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila, la dotación salió hacia el lugar a las 12:36, después de recibir un aviso del hospital de la localidad.

Al llegar, los rescatistas constataron que el vehículo había volcado. Ambos ocupantes fueron asistidos y derivados al centro de salud para recibir atención médica. Hasta el momento, no se difundieron precisiones sobre la gravedad de sus lesiones.

Cómo fue el operativo de emergencia

La intervención comenzó cuando el Hospital de Piedra del Águila alertó a los Bomberos Voluntarios sobre el accidente registrado en la Ruta Nacional 237.

A partir del aviso, el cuartel convocó a su personal mediante el sistema de comunicación VHF y la sirena de emergencia. Una dotación se dirigió al kilómetro 1408 para asistir a las personas involucradas.

Una vez finalizadas las tareas, los bomberos regresaron a la base a las 13:50. El operativo incluyó la asistencia de los dos ocupantes y su traslado al hospital local.

Otros accidentes registrados sobre la Ruta 237

La Ruta Nacional 237 es uno de los corredores viales que conectan el Alto Valle neuquino con la zona cordillerana. En sus distintos tramos se registran intervenciones de los equipos de emergencia ante vuelcos, despistes y otros siniestros.

En octubre de 2026, una camioneta volcó en cercanías de Piedra del Águila, a la altura del kilómetro 1448. En ese caso, dos hombres recibieron asistencia médica en el lugar.

También se registraron otros episodios en distintos sectores del corredor, entre ellos un choque contra un guardarraíl en el kilómetro 1440 y un vuelco ocurrido en mayo cerca de Picún Leufú.

Estos antecedentes permiten dimensionar la actividad de los equipos de emergencia en la ruta, aunque no permiten establecer una relación entre aquellos episodios y el accidente protagonizado por la Honda HR-V.

Qué se sabe sobre el estado de los ocupantes

Por el momento, la información disponible confirma que un hombre y una mujer fueron trasladados al Hospital de Piedra del Águila después del vuelco.

No se difundieron sus identidades, la gravedad de las lesiones ni detalles sobre su evolución médica. Tampoco se informaron las circunstancias que provocaron que la Honda HR-V terminara volcada.

Las causas del siniestro permanecen sin esclarecer y no se cuenta con información oficial sobre las eventuales actuaciones policiales o pericias realizadas.

El caso permanece a la espera de mayores precisiones sobre el estado de salud de las personas involucradas y la mecánica del accidente.