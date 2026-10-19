Personal de la División Brigada Rural y Montada del Limay, en conjunto con agentes de Fauna, llevó adelante un operativo de control vehicular e identificación de personas sobre la Ruta Nacional N.º 237.

Durante el procedimiento, realizado a la altura del kilómetro 1304, se constató la tenencia de 42 truchas arcoíris, superando la cantidad permitida para la pesca.

Ante esta situación, se labró un acta de infracción a la Ley Provincial de Fauna Silvestre N.º 2539.

El operativo permitió reforzar las tareas de fiscalización y prevención, fundamentales para proteger los recursos naturales y promover el cumplimiento de la normativa vigente-

Desde los organismos de control recordaron la importancia de respetar las reglamentaciones vigentes para la pesca deportiva en la provincia, tanto respecto de las cantidades de ejemplares que pueden capturarse como de los lugares y condiciones habilitados.

Las autoridades remarcaron que los controles buscan prevenir la extracción indiscriminada y contribuir a la preservación de los recursos ictícolas de Neuquén.