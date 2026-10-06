Mejor Informado suma una APP para llevar las noticias a los lectores de Neuquén, la región y todo el país

El portal de noticias Mejor Informado, integrante del Grupo Prima Multimedios, presenta su nueva aplicación para dispositivos móviles, una herramienta que permite acceder de manera rápida y directa a toda la información de Neuquén, la región y el país.



En el marco de su proceso de crecimiento y transformación digital, Mejor Informado lanza su propia APP, con el objetivo de ofrecer a sus lectores una nueva manera de informarse, más ágil, directa y adaptada a los hábitos actuales de consumo de noticias.



La aplicación reúne en un mismo espacio las principales noticias del portal y permite a los usuarios acceder de manera inmediata a la información, consultar las distintas secciones y mantenerse al día con la agenda informativa.



Uno de los principales objetivos de esta nueva herramienta es fortalecer el vínculo entre Mejor Informado y su audiencia, facilitando el acceso al contenido desde los teléfonos celulares y acompañando la creciente demanda de información en tiempo real.

Una nueva forma de estar informado

La creación de la APP representa un nuevo paso en la estrategia de innovación y desarrollo digital del Grupo Prima Multimedios, que busca incorporar nuevas herramientas para ampliar y mejorar la experiencia de sus audiencias.



Para Mejor Informado, uno de los principales portales periodísticos de Neuquén, la aplicación significa también profundizar su presencia en el ecosistema móvil, donde los lectores buscan información inmediata y confiable durante todo el día.



La APP permite tener las noticias de Mejor Informado siempre disponibles y acceder a ellas desde cualquier lugar, con una experiencia pensada específicamente para dispositivos móviles.



De esta manera, el medio continúa evolucionando junto con sus lectores, sin modificar su principal compromiso: informar con rapidez, cercanía y una mirada puesta especialmente en Neuquén y la Patagonia.

Tecnología al servicio de la información

La nueva aplicación forma parte de una etapa de crecimiento tecnológico de Mejor Informado y del Grupo Prima Multimedios, que continúa desarrollando nuevas plataformas y herramientas para acompañar los cambios en la manera en que las personas consumen información.

Con la APP, Mejor Informado suma un nuevo canal de comunicación con su audiencia y consolida su estrategia de presencia multiplataforma, llevando sus contenidos directamente a los dispositivos de sus lectores.



La aplicación ya puede descargarse y constituye una nueva puerta de entrada a la información de Mejor Informado.

Cómo instalar la aplicación de Mejor Información

1- iOS: Abrir la ficha de la app



Abrir la App Store en el iPhone o entrar directo desde este link: https://apps.apple.com/ar/app/mejor-informado/id6803602613

2 - iOS: Si buscaste manualmente, escribí 'Mejor Informado'

3 - iOS: Descargar Tocar 'Obtener' (u 'Obtener nuevamente' si ya estuvo instalada antes) y confirmar con Face ID, Touch ID o la contraseña de Apple ID.

4 - iOS: Abrir la app



Una vez instalada, abrirla desde la pantalla de inicio. Si aparece un cuadro pidiendo permitir notificaciones, se puede aceptar para recibir alertas de noticias.

5 - Android: Abrir la ficha de la app



Abrir Google Play Store en el celular Android o entrar directo desde este link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mejorinformado.mobile

6 - Android: Buscar y verificar el desarrollador



Si buscaste manualmente, escribí 'Mejor Informado' y verificá que el desarrollador figure como 'Aplay América S.A.'.

7 - Android: Instalar



Tocar 'Instalar' y esperar a que se descargue. No pide confirmación de pago porque la app es gratuita.

8 - Android: Abrir la app



Tocar 'Abrir' al terminar la instalación, o buscarla en la pantalla de inicio o el cajón de aplicaciones.