Mejor Informado fue uno de los cinco portales nominados en la categoría Sitio del Interior durante la segunda edición de los Martín Fierro de los Portales Web, los premios organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) para distinguir a los medios digitales más destacados del país.

La ceremonia se realizó este jueves en Buenos Aires y reunió a algunos de los principales medios periodísticos online de Argentina. En la categoría que integró Mejor Informado, el premio finalmente quedó en manos de El Marplatense, mientras que también estaban nominados Cadena 3, La Nueva y La Gaceta.

La ceremonia se desarrolla en el Goldencenter de Parque Norte, en Buenos Aires, con la participación de más de 400 invitados distribuidos en 48 mesas y transmisión en vivo a través de Infobae.

Una nominación que posiciona a Mejor Informado entre los principales medios regionales

Más allá del resultado final, la presencia de Mejor Informado entre los cinco nominados representó un reconocimiento al trabajo periodístico realizado durante 2025.

La categoría reunió a medios con fuerte presencia en sus regiones y con audiencias consolidadas, reflejando el crecimiento que tuvieron los portales digitales del interior en los últimos años.

Ser finalista en una premiación nacional organizada por APTRA ubica a Mejor Informado dentro del grupo de medios que lograron trascender el ámbito local y consolidar una propuesta informativa reconocida a nivel país.

Los Martín Fierro de Portales Web siguen ganando relevancia

La premiación nació para reconocer el trabajo de las redacciones digitales en un escenario donde cada vez más personas consumen noticias a través de sitios web, redes sociales y plataformas móviles.

En esta edición se entregaron galardones en 33 categorías vinculadas al periodismo, la investigación, el deporte, los espectáculos, la ciencia, la salud y la producción de contenidos digitales.

Entre los ganadores estuvieron figuras reconocidas como Carlos Pagni, Hugo Alconada Mon, Lucía Salinas, Daniel Avellaneda, Pablo Scholz y Daniel López Rosetti.

El crecimiento de los medios digitales del interior

La categoría ganada por El Marplatense refleja una tendencia que se profundiza año tras año: el fortalecimiento de los medios regionales dentro del ecosistema informativo argentino.

La producción de contenidos propios, la cobertura territorial y la cercanía con las comunidades locales se convirtieron en algunas de las principales fortalezas de los portales del interior frente a los grandes medios nacionales.

Mejor Informado no logró quedarse con la estatuilla, pero su presencia entre los nominados ratifica el reconocimiento nacional al trabajo desarrollado por su redacción y consolida su lugar entre los portales digitales más destacados del interior argentino.