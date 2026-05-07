Google comenzó a implementar “Fuentes Preferidas”, una herramienta integrada en su buscador que permite a los usuarios seleccionar qué medios de comunicación quieren priorizar al momento de buscar noticias o temas de actualidad.

La función ya está disponible en todo el mundo y modifica la forma en la que se distribuyen los contenidos periodísticos dentro del ecosistema digital de Google. Hasta ahora, el algoritmo definía automáticamente qué portales tenían más visibilidad en las búsquedas. Con esta actualización, los usuarios pueden intervenir directamente en esa selección.

De esta manera, quienes lo deseen pueden configurar a Mejor Informado como uno de sus medios preferidos para recibir primero sus coberturas periodísticas y actualizaciones informativas.

Cómo configurar a Mejor Informado como fuente preferida

La activación de la herramienta no requiere descargar aplicaciones ni realizar configuraciones complejas. El procedimiento puede hacerse desde cualquier navegador y en pocos pasos.

Paso a paso para activar “Fuentes Preferidas”

Ingresar a Google Search. Realizar una búsqueda sobre una noticia, un tema de actualidad o un evento relevante. Dirigirse al módulo de “Noticias Destacadas”. Hacer click en el ícono de estrella que aparece dentro del panel. Buscar y seleccionar a Mejor Informado como medio preferido. Confirmar la elección.

Una vez completado el proceso, Google comenzará a mostrar con mayor frecuencia las publicaciones de Mejor Informado dentro de los resultados destacados y recomendaciones personalizadas.

Qué cambia con la nueva herramienta de Google

Con “Fuentes Preferidas”, Google busca darle más control a los usuarios sobre la información que consumen diariamente. La compañía apunta a construir una experiencia informativa más personalizada y basada en la confianza de cada lector.

La actualización impacta principalmente en:

Noticias destacadas de Google

Resultados personalizados

Recomendaciones informativas

Cobertura de temas de interés

Actualidad local, nacional e internacional

Según datos difundidos por la compañía, los usuarios que eligen un sitio como fuente preferida tienen el doble de probabilidades de volver a ingresar posteriormente a ese medio.

Además, desde el lanzamiento de la herramienta ya se marcaron más de 200.000 sitios únicos como favoritos en distintas partes del mundo.

El objetivo de Google con “Fuentes Preferidas”

Desde Google explicaron que la nueva función busca fortalecer la relación entre los lectores y los medios que consideran confiables.

John Wiley, vicepresidente de audiencias de Google, señaló que la iniciativa apunta a mejorar la manera en que las personas descubren y consumen información periodística.

La empresa considera que existe una tendencia creciente hacia la personalización de contenidos y el seguimiento directo de medios habituales. En un contexto marcado por la sobreinformación y la circulación de noticias falsas, la herramienta también busca reforzar el vínculo entre los portales periodísticos y sus audiencias.