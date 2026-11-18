Este miércoles 18 de noviembre, en el Espacio DUAM de Neuquén capital, se llevó adelante el segundo encuentro provincial de becarios de nivel superior. Fue en el marco del programa de becas Gregorio Álvarez que implementó el Ejecutivo de Rolando Figueroa, a través del cual se acompaña desde lo económico el desarrollo educativo de los estudiantes en los distintos niveles.

En su discurso, el gobernador Rolando Figueroa expresó: “Analicé cómo podemos invertir en el futuro, pensé quiénes son los que más ganan plata con la provincia y quiénes extraen recursos del subsuelo. ¿Cuál es la mejor inversión que podemos hacer de eso? Sin dudas la educación, con lo cual con las operadoras empezamos a diseñar un programa de becas”.

Sobre la misma línea manifestó: “Así como nos acompaña la Federación de Empresarios Neuquinos que aportan 500.000 dólares al año, hubo empresas de servicios importantes en el mundo que no aportaron nada. Hay compañías que sí están comprometidas en el futuro, hay operadoras que se ponen para que los chicos estudien”.

Ponderó el trabajo del Banco Provincia del Neuquén (BPN), que es el máximo aportante del programa de becas con una cifra que este año llegará a los $6.000 millones.

“Yo no los conozco, no hay acomodados ni castigados que no estén”, sostuvo el gobernador al hablarle a los estudiantes y comentó que “la condición es que cumplan los requisitos, acompañamos a los que están en los últimos dos años”.

Dijo también en su discurso que “el 80% de ustedes es primera generación universitaria en su familia y hay un 75% de mujeres”, y afirmó: “Algo interesante es que no hay un límite en una familia, es decir nadie se queda afuera”.

Por otro lado, Rolando Figueroa comentó que se apoya a través de becas a los deportistas neuquinos y ponderó el transporte gratis para estudiantes en la capital provincial. Pidió que “el resto de los municipios se involucren”.

Además, el mandatario neuquino destacó el trabajo de psicólogos, nutricionistas y economistas para que los estudiantes tengan respaldo en diferentes rubros.

“Lo importante es entender hacia dónde vamos, hay gente en Argentina que piensa que no podemos construir escuelas públicas, que las universidades no sirven, esa gente piensa que es todo un sálvese quien pueda”, sentenció Figueroa.

Indicó que “la educación genera movilidad social y debemos igualar las líneas de partida, ahí debe estar el Estado, creo que es una gran oportunidad para todos”.

“Las próximas generaciones deben ser mejores que nosotros, debemos ver cómo generamos las herramientas para la sociedad futura”, mencionó y concluyó ante los estudiantes: “Ustedes serán el presente y el futuro, lo importante es que sepan que Neuquén los necesita y que el futuro está en sus manos”.

También habló la ministra de Educación de la provincia, Soledad Martínez, quien manifestó: “Agradezco a quienes son nuestros aliados en el programa de becas Gregorio Álvarez, las empresas del sector público y el privado que hacen posible que ustedes (por los estudiantes) reciban el recurso que garantiza este programa”.

Además comentó: “Nada de lo que está pasando es producto del paso del tiempo, es producto de la decisión y una sucesión de decisiones que desde que asumió Rolando Figueroa hemos tenido. Este programa no existe en el país ni en la región y que no tiene antecedentes en la provincia”, y afirmó que “se trata de ordenar las cuentas de la provincia para invertir en las prioridades: educación, formación y la posibilidad de apropiarnos del futuro, no es si más ni menos que estar dispuestos a tomar esta oportunidad, sostenerla y defenderla”.

“La decisión fue sentarse con las operadoras sobre aliarse en lo que hacia delante va a ser que Neuquén sea faro del mundo, que es una usina de jóvenes profesionales dispuestos a comerse el futuro del país. Las empresas tomaron el desafío”, sentenció la funcionaria.





