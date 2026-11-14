El sueño de ser los primeros profesionales de la familia: las historias detrás de las Becas Gregorio Álvarez

Las becas Gregorio Álvarez y la entrega de computadoras se convirtieron en una herramientas clave para que miles de estudiantes neuquinos puedan sostener sus carreras, continuar su formación y acercarse al objetivo de convertirse en profesionales.

El programa provincial acompañó la incorporación de 1.055 nuevos estudiantes de nivel superior y terciario, quienes además recibieron notebooks para facilitar sus trayectorias educativas. La iniciativa busca reducir las dificultades económicas y garantizar que más jóvenes puedan acceder y permanecer en el sistema educativo.

Detrás de cada beca hay una historia de esfuerzo, familias que acompañan y estudiantes que encuentran en este apoyo una posibilidad concreta de avanzar con sus proyectos.

Agustín Hernández está cerca de recibirse de psicólogo en la Universidad de Flores. Vive en Neuquén capital y transita el último año de la carrera, mientras realiza sus prácticas profesionales con la mirada puesta en desarrollarse en el área laboral o en la clínica privada.

En su familia será el primero en completar una carrera universitaria. “Tuve la suerte de ser beneficiario de una. La compu me viene muy bien y la beca sirve porque, al estudiar en una institución privada, permite hacer más liviana la cuota”, contó.

Agustín destacó que el acompañamiento recibido le permitió continuar su formación y proyectarse laboralmente en la provincia. “Hay oportunidades para las personas que se capacitan, Neuquén está en muy buen nivel en comparación con otras provincias”, expresó.

Una computadora que llegó en un momento clave

Marilyn Lizama es oriunda de Huarenchenque y se mudó a Loncopué para estudiar el Profesorado de Nivel Inicial en el Instituto de Formación Docente Nº10. Su familia alquila un departamento para que pueda concentrarse en sus estudios.

La estudiante cursa el segundo año de la carrera y recibió la computadora en un momento fundamental, ya que el equipo que utilizaba anteriormente se había roto.

“Me ayuda un montón porque es fundamental para mi carrera, para armar las planificaciones, los proyectos y los informes que hay que entregar”, explicó.

Además del apoyo tecnológico, la beca económica representa una ayuda para afrontar gastos como el alquiler y los materiales de estudio. Su objetivo es recibirse de docente y continuar su formación con nuevos desafíos.

El esfuerzo familiar detrás de una futura docente

Betiana Mellao cursa el Profesorado de Nivel Inicial en el Instituto de Formación Docente Nº18 de Aluminé y combina sus estudios con las responsabilidades familiares.

Su esposo, Oscar Flores, viajó desde Villa Pehuenia para representarla durante la entrega de la beca y la computadora. La familia comparte el esfuerzo para que Betiana pueda trasladarse, rendir exámenes y avanzar en su carrera.

“Como familia estamos agradecidos con la beca y con la computadora porque a ella le facilita el estudio y que siga avanzando en su carrera. Eso mejora el futuro para ella y para toda la familia”, expresó Oscar.

Figueroa destacó el rol de la educación

Durante la incorporación de los nuevos estudiantes al programa, el gobernador Rolando Figueroa remarcó que la educación es una herramienta para generar igualdad de oportunidades.

“La mejor inversión, sin lugar a dudas, es la educación”, afirmó el mandatario, y señaló que el objetivo es que las posibilidades de estudiar no dependan de la situación económica de cada familia.

Figueroa destacó que el 80 por ciento de los becarios pertenece a hogares donde son la primera generación en acceder a la educación superior. “A ser protagonistas tienen que esforzarse, buscarse el lugar y el Estado acompañarlos para que ustedes puedan encontrar ese lugar”, sostuvo.

Actualmente, el programa cuenta con más de 22.000 beneficiarios, alrededor de 4.000 de ellos pertenecientes al nivel superior. Con becas económicas, computadoras, tutorías y acompañamiento integral, la propuesta apunta a que más jóvenes neuquinos puedan convertirse en profesionales y abrir nuevas oportunidades para sus familias.