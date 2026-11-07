Figueroa y Gaido entregaron 2.220 lotes para familias neuquinas: dónde están ubicados los terrenos

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, entregaron este sábado 7 de noviembre, en el estadio Ruca Che, la adjudicación de 2.220 lotes destinados a familias neuquinas. La iniciativa contempla 900 terrenos en Distrito 6, 1.130 en Balcón Norpatagónico y 190 en El Trébol, como parte del desarrollo de nuevos barrios con infraestructura y servicios.

Los lotes forman parte de un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Neuquén para avanzar en el acceso al suelo y acompañar el crecimiento de la capital neuquina. En las próximas semanas comenzarán los sorteos ante escribano público para definir la manzana y el lote correspondiente a cada beneficiario.

Rolando Figueroa destacó el acceso al suelo y los préstamos para construir viviendas propias.

En Distrito 6, los terrenos ya cuentan con todos los servicios y las obras están prácticamente finalizadas, por lo que la posesión está prevista para febrero de 2027. En Balcón Norpatagónico y El Trébol, los proyectos están aprobados y avanzan los movimientos de suelo y los trabajos de infraestructura.

Durante el acto, Figueroa destacó la importancia de la entrega y afirmó que la política de acceso a la vivienda forma parte de una planificación provincial. “Tenemos que mejorar el metro cuadrado de cada uno de los vecinos, por eso es importante el paso que estamos dando hoy”, señaló.

El gobernador explicó que las familias neuquinas cuentan con la posibilidad de acceder a préstamos bancarios, aunque remarcó que desde la Provincia también se implementó una alternativa para quienes no pueden acceder a ese tipo de financiamiento.

“Hay gente que no puede acceder a un préstamo bancario, también tenemos un préstamo no bancario que estamos otorgando desde el Gobierno de la provincia”, sostuvo.

Figueroa agregó que, una vez que las familias tengan la mensura de los terrenos, podrán acceder a un préstamo no bancario “casi sin interés” para construir sus viviendas. “Cuando puedan tener su mensura, después de la entrega de cada lote, van a poder tener un préstamo no bancario para que cada uno se pueda hacer su vivienda”, expresó.

Figueroa destacó las obras de infraestructura en la provincia

Durante su discurso, el gobernador también se refirió a las obras que lleva adelante el Ejecutivo provincial y detalló que se están desarrollando “100.000 metros cuadrados de escuelas, 100.000 metros cuadrados de hospitales, 50.000 metros cuadrados de comisarías, 1.000 kilómetros de rutas y más de 300 kilómetros de nuevos gasoductos”.

Además, destacó el trabajo conjunto con la Municipalidad de Neuquén y afirmó que “en la provincia del Neuquén trabajamos en equipo”. “El trabajo en equipo es el que nos permite lograr los objetivos de la gente”, sostuvo.

Mariano Gaido resaltó el trabajo conjunto y la entrega de lotes con servicios en Neuquén.

Por su parte, Gaido remarcó la importancia de adjudicar lotes con servicios y destacó la creación del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat. “La ciudad de Neuquén crecía de la mano de las tomas y los asentamientos”, expresó, y aseguró que “hace siete años que Neuquén no tiene la toma de un metro cuadrado de una tierra pública o privada”.

El intendente señaló que el acceso a los lotes permite a las familias tener “el lugar donde van a construir su hogar” y destacó el trabajo articulado con la Provincia. “Eso solamente lo pueden hacer en la provincia y en la ciudad de Neuquén. Eso es orgullo neuquino”, afirmó.

Gaido también hizo referencia a la necesidad de trabajar en conjunto y sostuvo que “cuando se pelean, cuando se discute y cuando se agravia en la política, eso no sirve para nada”. “Hay que trabajar, ser eficientes, demostrar y venir a un hermoso estadio, como es este de Neuquén, que es la casa de la gente, a decir: Nunca le digas a un neuquino que no se puede”, concluyó.

Las familias adjudicatarias podrán realizar visitas periódicas para conocer y supervisar los avances de las obras de infraestructura de sus futuros barrios. Con esta iniciativa, las gestiones provincial y municipal buscan consolidar el acceso al suelo como una política pública vinculada a la planificación urbana.

También participaron los ministros Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset y de Gobierno, Derechos Humanos y Mujeres, Jorge Tobares; las ministras de Infraestructura, Tanya Bertoldi y de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; la diputada nacional Karina Maureira; la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio y el presidente ADUS-IPVU, Pablo Dietrich; la secretaria de Jefatura de Gabinete de la municipalidad, María Pasqualini; y el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, entre otros.