La provincia de Neuquén dejará atrás las lluvias y tormentas aisladas para dar paso a un miércoles 18 de noviembre dominado por el ingreso de aire más seco desde el oeste y sudoeste. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, el fenómeno más destacado de la jornada será el fuerte contraste térmico entre los valles y la cordillera —con una brecha de hasta 14 grados entre las máximas de la capital y los lagos del sur—, acompañado por vientos moderados de entre 11 y 24 km/h y un índice UV muy alto que exigirá precaución durante las horas centrales del día.

Neuquén capital: regreso del sol y tarde calurosa en la Confluencia

Luego de una madrugada que aún puede conservar algo de nubosidad residual y chance de chaparrones débiles en las primeras horas, el cielo se despejará por completo durante la mañana. La capital neuquina tendrá una jornada soleada y seca (humedad media del 36%), con una mínima de 12°C al amanecer y una máxima de 27°C hacia las 17:00. El viento soplará del sudoeste y oeste a unos 24 km/h.

Zapala: cielo parcialmente soleado y brisa persistente del oeste

En el centro de la provincia predominará el buen tiempo, aunque con intervalos de nubosidad hacia el mediodía y la noche. Se espera una mañana fresca con una mínima de 8°C y una tarde agradable que alcanzará una máxima de 20°C. El viento del oeste será una constante durante toda la jornada, manteniendo velocidades sostenidas de alrededor de 21 km/h.

Chos Malal: jornada templada y sin lluvias en el norte neuquino

El norte provincial disfrutará de un miércoles estable, con sol entre algunas nubes durante el día y aumento de nubosidad recién hacia la noche. La amplitud térmica se hará sentir desde temprano: el termómetro partirá desde una mínima de 10°C (con registros levemente inferiores en zonas bajas cercanas al amanecer) para trepar hasta una máxima de 21°C durante la tarde, acompañado por viento del noroeste a 21 km/h.

San Martín de los Andes: ambiente fresco y nubosidad variable frente al Lácar

La región cordillerana sentirá con mayor rigor el aire fresco del Pacífico. San Martín de los Andes comenzará el día con cielo mayormente nublado, algunas lloviznas aisladas en la madrugada y una mínima de 6°C. Con el correr de las horas aparecerán claros de sol que llevarán la temperatura hasta una máxima de 14°C, con viento leve a moderado del oeste a 14 km/h.

Villa La Angostura: mañana fría y tarde templada en el sur cordillerano

En el extremo sur de la provincia se repetirá el escenario fresco y húmedo (70% de humedad promedio), aunque con muy baja probabilidad de precipitaciones durante el día. El miércoles arrancará con una mínima de 7°C, cielo parcialmente soleado hacia la tarde y una máxima de 13°C, bajo el predominio de viento suave del noroeste a unos 11 km/h.