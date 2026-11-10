El ministro de Economía llega a la Legislatura para explicar el Presupuesto 2027 y la Ley Impositiva

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B) de la Legislatura de Neuquén, presidida por Zulma Reina, convocó al ministro de Economía, Producción e Industria de la provincia, Guillermo Koenig, para este martes 10 de noviembre, a las 13, con el objetivo de avanzar en el tratamiento del Presupuesto provincial 2027, la Ley Impositiva y las modificaciones al Código Fiscal.

El proyecto de Presupuesto 2027, presentado por el Ejecutivo, contempla ingresos por 11,4 billones de pesos y un superávit financiero estimado en 234.000 millones de pesos. La propuesta prioriza la inversión en obra pública, con intervenciones previstas en infraestructura vial, educativa, sanitaria y habitacional en las siete regiones de la provincia.

Por su parte, el proyecto de Ley Impositiva 2027, impulsado por diputados del bloque Comunidad, establece un nuevo régimen tributario que contempla una actualización general del 30% en los tributos, modificaciones en las alícuotas de distintas actividades económicas y beneficios para pequeños contribuyentes.

Sobre mencionados proyectos y la visita de Guillermo Koenig a la Legislatura de Neuquén dio detalles el diputado provincial del bloque Comunidad, Ernesto Novoa en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550.

“En Neuquén se busca tener un presupuesto que brinde respuesta en obras”

El diputado expresó: “La idea es que hoy todos los diputados puedan sacarse las dudas, creo que eso es importante para luego ponerlo a consideración en el recinto”, y dijo que “es una práctica que desarrollamos hace tiempo, tenemos grandes expectativas”.

“Esto se puede postergar una semana más por si hay alguna cuestión formal, pero una vez sacado el despacho pasa a la sesión”, detalló Ernesto Novoa en AM550.

Además afirmó: “El Gobierno lo necesita para funcionar, es muy importante y contempla como nunca en la historia más de US$1.800 millones para obras de infraestructura, nunca se asignó un porcentaje así”, y comentó que “generalmente los presupuestos se van en masa salarial, pero en Neuquén se trató de tener un cálculo de recursos que brinde respuesta en obras”.

La entrevista a Ernesto Novoa