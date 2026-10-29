El Presupuesto 2027 tomará estado parlamentario la próxima semana: cuándo llegaría al recinto

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa presentó ayer en la Legislatura el Presupuesto 2027, el cual está estimado en 11 billones de pesos y presenta un fuerte componente en obras de infraestructura. Según indicó el mandatario, el proyecto arrojará un superávit financiero de $234.000 millones porque prevé ingresos por 11,4 billones de pesos y gastos por 11,2 billones.

La distribución del total fija en 9,1 billones de pesos las erogaciones destinadas al Poder Ejecutivo; 101.196,6 millones al Poder Legislativo; 508.910,4 millones al Judicial; 11.578,3 millones al Consejo de la Magistratura y 1,41 billones para las afectaciones a municipios.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir MejorInformado, la ley de leyes para la provincia tomará estado parlamentario en la sesión del próximo 4 de noviembre, en la cual es muy probable que se debata el proyecto impulsado por el Ejecutivo para proteger y preservar las tierras productivas de la región ante el crecimiento urbano.

Luego de eso, el Presupuesto 2027 de Neuquén se debatirá durante algunas semanas en el ámbito de las comisiones. Durante dicho período, lo más probable es que asistan funcionarios a explicar los detalles de la iniciativa, tales como por ejemplo la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano y el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.

Con respecto al día clave para debatir el proyecto de ley, se estima que llegue al recinto para la sesión pactada para el miércoles 2 de diciembre.

Según el calendario 2026, el 14 de dicho mes concluye el período de sesiones ordinarias, con lo cual el objetivo del oficialismo será sacar el proyecto más importante del año sin la necesidad de acudir a sesiones extraordinarias, las cuales comenzarían el 15 y se extenderían hasta el 28 de febrero.





