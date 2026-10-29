Neuquén destinará más del 80% del presupuesto 2027 a educación, salud y seguridad

La secretaria de Hacienda y Finanzas de Neuquén, Carola Pogliano habló en el programa La Segunda Mañana que se emite por AM550 acerca de lo que fue la reciente presentación del Presupuesto 2027, el cual está estimado en $11,4 billones y presenta un importante componente en el desarrollo de obras de infraestructura en todas las regiones de la provincia.

En primer lugar explicó: “Si bien el Presupuesto 2027 es de 11,4 billones, los ingresos del 2026 están muy por encima de lo presentado porque la inflación y el precio del barril se incrementó, lo que genera un crecimiento en términos reales del presupuesto del año que viene que no es tan grande, porque es una suba nominal del 28%, sacando la inflación estimada hablamos de un 7 u 8% real”.

“Casi el 90% del total lo destinamos a servicios esenciales del Estado y complementarios para toda la provincia. En servicios sociales hablamos del 55% del Presupuesto, es decir unos 6,2 billones”, dijo Pogliano y agregó que “después habrá 1,5 billones en transferencia a municipios y comisiones de fomento en el marco de la coparticipación, lo que incluye ingresos de coparticipación nacional y lo que transferimos a municipios”.

Además, la funcionaria provincial manifestó en AM550: “Nosotros reflejamos el total de ingresos, ya sea nacionales, provinciales o regalías. Dividimos obras como gasto de capital que lo van a ver que es de 1,8 billones, y después tenemos obras sugeridas por $650.000 millones más otras formas de ejecución, por ejemplo tenemos previsto unos $247.000 millones que es lo que se hará por medio del fideicomiso con las petroleras para las rutas de Vaca Muerta, eso lo mostramos como aplicación financiera”.

En el mismo sentido detalló que “si uno suma a la inversión de capital, formamos los 1.800 millones de dólares para obras de infraestructura”.

Carola Pogliano sostuvo que, en el Presupuesto 2027, se calculó un valor del barril de petróleo a 77 dólares, aunque el de boca de pozo que se usa para liquidar las regalías está estimado en 68. Sin embargo, en el Gobierno entienden que el precio podría estar alto en los primeros meses del 2027 por la demanda producto de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Además, prevén una inflación anual del 18% y un dólar a $1.848 (estimado por el Gobierno nacional). “Nuestra principal fuente de ingresos utilizar el tipo de cambio oficial, por eso es importante el VMOS que se pondrá en marcha para aumentar la producción de 700.000 barriles diarios de petróleo en un 23% el año que viene”, manifestó la funcionaria.

Dijo además que está contemplado en el cálculo de recursos los acuerdos con los gremios estatales de la provincia, incluido ATEN, que mañana realizará el plenario provincial para definir si acepta o no la propuesta del Ejecutivo neuquino.

“El 85% del Presupuesto 2027 está destinado a actividades esenciales. Casi el 45% de nuestra masa salarial está destinado a educación. Consideramos importante ordenar números, fortalecer la salud, educación y también seguridad”, dijo.

Y sentenció: “Por eso son las áreas que se llevan más del 80% del Presupuesto, consideramos que es lo que sí o sí le tenemos que dar a los ciudadanos”.

La entrevista a Carola Pogliano





