Ya está abierta la inscripción al curso de Socorrismo en Zonas Remotas (WFR), una capacitación destinada a quienes se desempeñan profesionalmente o realizan actividades en entornos de montaña, donde la asistencia médica puede requerir conocimientos y recursos específicos.

La formación tendrá una modalidad mixta, con 10 clases online y cuatro jornadas de prácticas presenciales, previstas del jueves 12 al domingo 15 de noviembre de 2026. Quienes aprueben el curso recibirán una certificación internacional avalada por AIDER.ORG, con una validez de dos años.

La propuesta busca brindar herramientas para responder ante emergencias en lugares alejados de los centros de atención médica. Los cupos son limitados y la inscripción se completa mediante un formulario online, disponible también en el sitio de prensa de San Martín de los Andes.

Cómo será la capacitación y qué aprenderán los participantes

El curso WFR (Wilderness First Responder) está orientado a la atención de emergencias en zonas agrestes, donde el acceso a servicios sanitarios puede ser difícil y los tiempos de respuesta pueden ser mayores que en áreas urbanas.

Abren la inscripción a un curso de primeros auxilios en la montaña

La modalidad combina contenidos teóricos a distancia con instancias prácticas presenciales. Estas últimas se desarrollarán durante cuatro días consecutivos, del 12 al 15 de noviembre.

La capacitación está dirigida tanto a personas que trabajan en actividades vinculadas con la montaña como a quienes circulan por estos entornos y necesitan formación específica para actuar ante situaciones de emergencia.

Cuánto cuesta el curso y cómo reservar un lugar

El costo total de la capacitación es de $390.000. Las personas interesadas en conocer las alternativas de pago en cuotas y las fechas límite deberán consultar directamente con los organizadores.

La propuesta tiene cupos limitados. Para asegurar un lugar no alcanza con completar el formulario: también es necesario abonar la primera cuota.

Cómo inscribirse al curso WFR

La inscripción se realiza mediante un formulario online, disponible también en el sitio de prensa de San Martín de los Andes.

Datos clave de la capacitación

La vacante se confirma con la inscripción y el pago de la primera cuota.

La formación se presenta como una oportunidad para incorporar conocimientos que pueden resultar relevantes en actividades recreativas, deportivas y laborales en ambientes naturales. La inscripción permanece abierta, sujeta a la disponibilidad de vacantes.