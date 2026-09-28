Dos efectivos de la Policía del Neuquén participaron de maniobras operativas invernales de montaña realizadas en Caviahue entre el 16 y el 25 de septiembre de 2026, junto a integrantes de la Compañía de Comandos N.º 602 del Ejército Argentino.

La capacitación estuvo destinada a personal policial con aptitud de Policía Especial Táctico U.E.S.Po., reconocida dentro del ámbito de las Tropas de Operaciones Especiales (T.O.E.). El objetivo fue fortalecer las capacidades para desarrollar operaciones en ambientes de montaña.

Durante las jornadas, los efectivos realizaron prácticas de esquí, técnicas de desplazamiento, supervivencia en condiciones invernales, tiro y maniobras tácticas en terreno. Según la información difundida, las actividades finalizaron sin novedades y los participantes cumplieron los objetivos establecidos.

Qué actividades realizaron los efectivos en la montaña

La instrucción combinó técnicas de movilidad y supervivencia con prácticas operativas en un entorno de montaña invernal.

Entre los contenidos desarrollados se incluyeron:

Esquí: prácticas para desplazarse en terrenos nevados.

Supervivencia: técnicas para desenvolverse en condiciones invernales.

Desplazamiento en montaña: procedimientos de movilidad en terrenos complejos.

Tiro y maniobras tácticas: entrenamiento operativo en el terreno.

La combinación de estas disciplinas apunta a preparar al personal para actuar en escenarios donde las condiciones climáticas y geográficas pueden modificar las exigencias de una intervención.

El intercambio entre la Policía y el Ejército Argentino

La participación de los efectivos neuquinos también permitió compartir experiencias con integrantes de una unidad especializada del Ejército Argentino.

La actividad se desarrolló en el marco de una invitación dirigida a policías que cuentan con una formación táctica específica. Este tipo de instancias permite complementar la capacitación institucional mediante prácticas compartidas y el conocimiento de procedimientos aplicados por otras fuerzas.