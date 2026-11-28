La provincia de Neuquén despedirá el último sábado de noviembre con un escenario meteorológico dominado por el buen tiempo y el ascenso térmico. Según los reportes actualizados para la región, el ingreso de aire cálido y seco consolidará una jornada de pleno sol en los valles y la meseta, mientras que en la cordillera la amplitud térmica marcará el pulso del día, pasando de una mañana fresca a una tarde sumamente agradable.

Neuquén capital: tarde agobiante a pleno sol en la confluencia

La capital neuquina vivirá una jornada típicamente veraniega, con cielo completamente despejado desde las primeras horas y una baja humedad relativa que rondará el 14% durante la tarde. La temperatura partirá desde una mínima de 19°C al amanecer y trepará rápidamente hasta alcanzar una máxima de 36°C hacia las 18 horas. El viento soplará leve a moderado del sector sur y sudeste, con velocidades cercanas a los 25 km/h y un índice UV muy alto, por lo que se recomienda extremar los cuidados frente a la exposición solar.

Zapala: amplitud térmica y brisa del oeste en el centro neuquino

En el centro de la provincia, el sábado transcurrirá con condiciones estables, cielo mayormente despejado y presencia de viento moderado del sector oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h durante la tarde. Tras un arranque fresco con una mínima de 10°C, el termómetro escalará hasta ubicarse en una máxima de 32°C, consolidando una jornada cálida y seca en toda la meseta central.

Chos Malal: calor sostenido y nubes dispersas en el norte

El norte neuquino también sentirá con fuerza el rigor de las altas temperaturas en este cierre de mes. Para Chos Malal se espera un sábado con alternancia de sol y algunas nubes dispersas, sin probabilidad de precipitaciones significativas en el llano. La marca térmica oscilará entre una mínima de 16°C durante la madrugada y una máxima de 34°C en horas de la tarde, acompañada por vientos leves a moderados del sector oeste.

San Martín de los Andes: sol radiante y tarde cálida junto al Lácar

En la cordillera centro-sur, las condiciones serán óptimas para las actividades al aire libre. San Martín de los Andes comenzará el día con aire fresco y una mínima de 8°C, pero el cielo despejado permitirá un rápido ascenso de la temperatura hasta llegar a una máxima de 29°C por la tarde. El viento soplará leve desde el oeste a unos 17 km/h, manteniendo el ambiente seco y luminoso hasta el anochecer.

Villa La Angostura: mañana fresca y cielo parcialmente nublado frente al Nahuel Huapi

En el extremo sur de la provincia, el sábado presentará intervalos de sol y nubes con tiempo estable y agradable. La jornada arrancará con una mínima de 6°C en las primeras horas de la mañana y alcanzará una máxima de 27°C durante la tarde, con viento leve a moderado del oeste que aportará frescura en la zona de lagos.