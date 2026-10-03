El primer fin de semana de octubre comenzará con condiciones mayormente estables en la provincia de Neuquén. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado 3 de octubre estará marcado por el aumento de las temperaturas y la presencia de viento, un fenómeno que se hará sentir en varias localidades. La cordillera mantendrá nubosidad variable, mientras que los valles y el norte provincial tendrán una jornada agradable y con escasas probabilidades de precipitaciones.

El rasgo más destacado de este sábado 3 de octubre será la combinación de temperaturas en aumento y viento en buena parte del territorio neuquino. Mientras el norte y los valles disfrutarán de un ambiente más templado, la cordillera mantendrá registros más frescos, aunque sin eventos meteorológicos adversos previstos por el SMN.

Neuquén capital: tarde templada y algo ventosa

En la capital neuquina se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 21°C, con viento predominante del oeste y ráfagas moderadas durante la tarde. Será un día favorable para actividades al aire libre, especialmente después del mediodía.

Zapala: amplitud térmica y ráfagas

La ciudad del centro de la provincia tendrá una mañana fría y una tarde agradable. El SMN prevé una temperatura mínima de 2°C y una máxima de 19°C. El viento será protagonista durante la tarde, con ráfagas que podrían incrementar la sensación de frescura pese al ascenso térmico.

Chos Malal: el norte neuquino tendrá una de las jornadas más cálidas

Las condiciones serán estables en el norte provincial. En Chos Malal se espera una mínima de 4°C y una máxima de 23°C, convirtiéndose en uno de los sectores más templados de Neuquén durante el sábado. El cielo se presentará con nubosidad variable y sin fenómenos significativos.

San Martín de los Andes: nubosidad variable en la cordillera

La localidad cordillerana tendrá una jornada fresca por la mañana y templada por la tarde. Se prevé una temperatura mínima de 1°C y una máxima de 15°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones durante gran parte del día.

Villa La Angostura: ambiente fresco y estabilidad

En Villa La Angostura continuará el tiempo típico de primavera cordillerana. La mínima rondará los 0°C y la máxima llegará a los 14°C. Habrá intervalos de nubes y sol, con viento leve a moderado y condiciones estables para quienes aprovechen el inicio del fin de semana en la región.