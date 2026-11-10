Desde la Municipalidad aseguraron que el Acceso Norte de Neuquén estaría terminado antes de fin de año

El Acceso Norte a Neuquén capital ingresó en su recta final y consolida un ritmo de trabajo ininterrumpido. El proyecto vial proyecta su culminación para el próximo mes de diciembre. El desarrollo de esta megaobra ya superó la barrera del 70% de ejecución general gracias al despliegue simultáneo de múltiples frentes de trabajo.

El intendente Mariano Gaido destacó el impacto político y social que tiene esta inversión en la vía pública: “Estamos llevando adelante la ciudad de las obras más importantes en Argentina a nivel municipal”.

El nuevo acceso es una infraestructura fundamental que busca resolver de manera definitiva el ordenamiento del tránsito en uno de los puntos de mayor complejidad. Diariamente, un inmenso flujo de vehículos ingresa a la localidad, lo que exige una respuesta moderna acorde a la escala de la gran metrópolis patagónica.

La capital neuquina consolida de este modo su perfil ineludible como el principal polo de atracción, servicios y oportunidades para toda la región.

“Más de 230.000 autos entran por día a la ciudad de Neuquén, esta gran capital, una capital que es un centro económico y financiero, una capital turística, una capital que tiene que ver con la educación, con las universidades”, detalló el mandatario.

Ese extraordinario volumen de circulación demanda ingresos ordenados que garanticen fluidez y máxima seguridad para los residentes y visitantes frecuentes.



“Quienes vienen de visita a la ciudad, que superan los 200.000 autos, necesitan los ingresos ordenados, como es el caso de este ingreso norte que estamos proyectando y ya está muy avanzado”, señaló Gaido.

La construcción de este distribuidor demanda montos que se afrontan íntegramente con recursos de la Municipalidad. “Una obra de inversión de 30.000 millones de pesos, fondos propios, fondos de la municipalidad, sin endeudamiento, superávit destinado a obras, al municipio que más obras hace en el país”, enumeró el intendente con orgullo.

El cumplimiento estricto de los plazos establecidos es también el resultado directo de la capacidad operativa y el compromiso de la fuerza laboral local. “En la República Argentina las obras más rápido las hacen los trabajadores neuquinos y las empresas neuquinas”, valoró.

“Por eso estas obras se ven en toda la ciudad con el programa que tenemos y el plan que tenemos de trabajo que es todo con presupuesto municipal, presupuesto propio, presupuesto del superávit”, agregó Gaido.

En el plano estrictamente técnico, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, precisó que los componentes más complejos del puente ya están terminados.

“Ya están con todo lo que es hormigón terminado”, celebró el funcionario a cargo del área y sumó que “ya se hicieron todos los hormigones, ya están tensados todos los cables de acero que lleva dentro esta estructura”.

Este hito constructivo permite iniciar ahora una nueva fase que dejará a la vista la magnitud real de las enormes piezas que sostendrán el tráfico diario.

En los próximos días, los operarios comenzarán a desencofrar los andamios ubicados estratégicamente en la parte inferior de los puentes.

En paralelo, los equipos se concentran en la edificación de los muros de contención necesarios para los terraplenes de acceso.

Estos trabajos conectarán de manera fluida y segura las vías elevadas con arterias vitales como Raúl Alfonsín, la calle Jujuy y la Diagonal 9 de Julio. “Ya está listo todo lo que es los muros de hormigón, se está haciendo la carga de todo el material para ir dándole forma al terraplén”, graficó el secretario.

La estructura principal del puente en Y quedará lista en su totalidad una vez que finalicen los últimos detalles de hormigonado durante las próximas semanas.

Posteriormente, el proyecto ingresará en la etapa de terminaciones, que incluye la colocación de la carpeta asfáltica y el moderno sistema de iluminación led.

“Ahora sigue el trabajo por abajo de los puentes que son las dos ramas de Salta”, indicó Nicola sobre la salida hacia Raúl Alfonsín y el retome hacia Jujuy.

El municipio ratificó que múltiples componentes de la infraestructura subterránea, como los desagües pluviales y los cordones cuneta, ya se encuentran al 100%.

“Estamos arriba del global en un 70% más o menos y la expectativa es para fines del mes de diciembre tener todo lo que es estructura armado”, concluyó Nicola.





