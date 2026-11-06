Gran Avenida y Acceso Norte: qué sectores estarán cortados durante el fin de semana

Gran Avenida

En el marco de los trabajos de transformación de la Gran Avenida, la Municipalidad de Neuquén dio a conocer que desde el viernes 6 de noviembre, a las 20.00, hasta el domingo 8, a las 20.00, permanecerá interrumpida la circulación vehicular en la intersección de Mosconi y Saturnino Torres.

Durante ese período se realizarán tareas de excavación y rebaje del nivel de la calzada, necesarias para vincular los dos sectores de la obra y seguir avanzando hacia la configuración definitiva de la avenida.

La intervención fue programada para el fin de semana, con el objetivo de reducir las molestias a los vecinos y minimizar el impacto sobre la circulación habitual.

La recomendación es que los automovilistas utilicen vías alternativas, respeten la señalización preventiva y circulen con precaución en las inmediaciones de los trabajos. La reapertura está prevista para el domingo a las 20.00, sujeta al avance de las tareas.

Acceso Norte

Las obras de transformación del Acceso Norte continúan avanzando y este sábado 7 de noviembre se desarrollará una nueva jornada de trabajos que requerirá modificar temporalmente la circulación vehicular en uno de los sectores intervenidos.

Entre las 8.00 y las 17.00, permanecerá interrumpido el tránsito sobre la colectora que vincula la calle Dr. Ramón con el desvío de conexión hacia calle Jujuy.

La intervención forma parte de las tareas que se ejecutan para completar la nueva configuración vial del Acceso Norte, una de las obras estratégicas para mejorar la conectividad y agilizar la circulación en uno de los principales ingresos a la capital neuquina.

Durante ese período, los automovilistas podrán ingresar por avenida Raúl Alfonsín, donde se recomienda circular con especial precaución. Desde la Municipalidad solicitaron respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal que estará trabajando en el sector.

La circulación habitual se restablecerá una vez concluidas las tareas previstas para la jornada.





