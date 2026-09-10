La Municipalidad de Neuquén habilitará este jueves, a las 17, un nuevo espacio recreativo inspirado en el icónico personaje de Mafalda. La obra está ubicada en la intersección de las calles Paimún y Lamarque, en el barrio Confluencia Urbana y Rural.

“Es una inversión muy importante que hace la Municipalidad de Neuquén en estos espacios públicos”, destacó Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional. De esta manera, el municipio marca el rumbo con acciones concretas que benefician de manera directa el desarrollo integral de las infancias.

Cómo es el parque: los trabajos y la importancia de los espacios

Este flamante complejo es el segundo de una tanda de 24 plazas proyectadas para este año y forma parte de las celebraciones por el aniversario 122 de la capital neuquina. El primero fue el dedicado a los bomberos, realizado junto a a la Legislatura. Con esta iniciativa, el municipio acerca infraestructura de primer nivel a cada familia.

El predio cuenta con un diseño sumamente colorido que incluye un imponente mangrullo de 6 metros de altura y grandes cubos interactivos. El área de juegos está pensada especialmente para infancias desde sus primeros pasos hasta los 12 años.

La infraestructura incorpora modernos toboganes y conos giratorios conocidos como spinners, montados sobre una extensa superficie de piso de caucho antigolpes. Las tareas en el sector contemplaron además la colocación de mesas, bancos y el mejoramiento integral tanto del sistema de riego como de la iluminación led.

A pedido exclusivo de los residentes, se conservó un área que cuenta con un arco de fútbol y un sector destinado a la práctica de vóley.

“Estos parques temáticos vuelven a poner en atención lo que es el juego, lo que es la integración, lo que es la sociabilización y lo que es encontrarse con los vecinos de nuestro barrio”, reflexionó Rueda Cáceres sobre el impacto social de la obra.

Para embellecer el entorno natural, la funcionara señaló que el equipo de la subsecretaría de Espacios Verdes ejecutó en la zona del nuevo parque temático un plan de reforestación que incluyó la plantación de ciruelos. Estas acciones se suman a los más de 6000 árboles que ya se implantaron durante la temporada de invierno en distintos puntos neuquinos.

“Neuquén va a tener este tipo de obras, no solo en el este de la ciudad, sino en el oeste, en el sur y en el norte”, aseguró la subsecretaria para ratificar que el crecimiento planificado llega a todos los sectores por igual.

Este tipo de políticas públicas resulta fundamental para una población neuquina donde el 60 por ciento de los habitantes son jóvenes que demandan lugares seguros. La consolidación integral de las plazas temáticas responde exactamente a esa necesidad habitacional, brindando opciones de esparcimiento gratuitas y modernas.

Las próximas inauguraciones

“No hemos tenido hechos de vandalismo en ningún parque temático hasta ahora”, celebró Rueda Cáceres al destacar el buen comportamiento ciudadano.

La funcionaria informó que la planificación estratégica contempla seguir inaugurando nuevas atracciones similares a razón de una por semana durante lo que resta del mes aniversario.

Entre las próximas habilitaciones planificadas se destaca el parque de las Energías en San Lorenzo Norte, “que es el parque más grande que vamos a inaugurar en nuestro mes aniversario”, y el del benteveo, una ave característica de la zona, en el paseo Limay, que se inaugurará la próxima semana.

Parque temático Mafalda: los detalles

El “Mangrullo Mafalda” propone una estructura lúdica compuesta por cubos de colores que hacen referencia a los clásicos bloques que utilizaba el icónico personaje de Quino para armar palabras fundamentales como “Paz” o “País”. Y forma una zona de juegos de más de 700mt².

Pensado especialmente para niñas y niños de entre 4 y 12 años, el mangrullo cuenta con capacidad para 24 personas en simultáneo.

Su diseño combina redes, escalones, toboganes de diferentes alturas y una burbuja de policarbonato transparente. Para más atractivo se le suma un piso de caucho de colores especialmente diseñado para el parque.

Con una superficie total de 12 x 11 metros y un área de seguridad ampliada de 16,35 x 12 metros, el juego incorpora materiales de altísima resistencia. Cuenta con una estructura principal de caños de acero, piso antideslizante de chapa cortada a láser y piezas plásticas rotomoldeadas aptas para uso público intensivo.

Además, se suman sogas de doble torque con núcleo de acero inoxidable y un tratamiento de pintura antioxidante especialmente formulado para resistir la intemperie.