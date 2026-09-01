Esta tarde se inaugurará el octavo parque temático de la ciudad y el primero de los 24 previstos para este año. En esta oportunidad, se rinde homenaje a los bomberos de la provincia en sintonía con el cuartel central que se encuentra enfrente a los nuevos juegos, en un trabajo se realizó en conjunto con la Casa de las Leyes.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, adelantó los detalles de la inauguración: “Vamos a inaugurar este parque, que tiene algo distintivo, que es un trabajo en coordinación con la vicepresidenta primera a cargo de la presidencia de la Legislatura, Zulma Reina, porque queda en una plaza que es de la Casa de las Leyes”, señaló la funcionaria, y agregó: “Estamos muy agradecidos por la oportunidad”.

“Qué mejor temática que un cuartel de bomberos para que los niños puedan jugar en frente de la estación central”, resumió Rueda Cáceres e invitó a los vecinos a sumarse a la inauguración ya que habrá actividades pensadas especialmente para los más chicos.

Rueda Cáceres adelantó que el cronograma de inauguraciones continuará en las próximas semanas, con la instalación de nuevos juegos en distintos puntos de la ciudad, próximamente será el turno del Mangrullo Mafalda en el barrio Confluencia; y del Benteveo ubicado sobre el paseo Limay próximo a la calle Linares que simula una réplica de un ave típica de la zona junto a su nido. “Hoy nos toca el primero y estamos muy contentos de poder empezar con estas inauguraciones en el marco del aniversario de nuestra ciudad”, remarcó.

La intervención tiene como eje un gran juego infantil con forma de camión de bomberos, ubicado en un punto estratégico como forma de poner en valor y homenajear la tarea diaria de los bomberos. El equipamiento se completa con hamacas, calesitas y piso blando para reforzar la seguridad, además de bancos y mesas como áreas de descanso para los adultos que acompañan a los chicos.

El nuevo equipamiento cuenta con una estructura de 5,5 metros de ancho por 8,5 metros de largo. Su diseño permite recorrer distintos sectores y propone múltiples experiencias de juego, con toboganes, espacios para trepar, tubo de gateo, plataformas, puestos de mando y juegos interactivos.

Además del novedoso juego, la Municipalidad y la Legislatura realizaron una intervención integral del espacio público para renovar la plaza. Los trabajos incluyeron iluminación con tecnología LED, la incorporación de nuevos árboles y plantas, y la construcción de veredones amplios y accesibles que mejoran la circulación durante todo el día.





