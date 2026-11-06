Murió una mujer de 78 años tras ser atropellada en la Ruta 22 cerca de Plottier

Una mujer de 78 años murió este viernes 6 de noviembre por la mañana luego de ser atropellada por un automóvil sobre la Ruta Nacional 22, en cercanías de Plottier. El siniestro ocurrió minutos después de las 8, a la altura del kilómetro 1238, cuando la víctima intentaba cruzar la calzada.

El hecho se registró en la zona de la calle Jáuregui Goicoa, cerca del hospedaje Los Pioneros, en un sector de la ruta que une Plottier con Senillosa. Según las primeras actuaciones, la mujer fue embestida cuando cruzaba la ruta en una zona sin senda peatonal ni semáforo.

El vehículo involucrado fue un Volkswagen Virtus que circulaba en sentido este-oeste, hacia Senillosa. El rodado era conducido por una mujer de 46 años, domiciliada en Plottier, quien intentó realizar una maniobra para evitar el impacto, aunque no pudo impedir el choque.

Personal médico del hospital local llegó hasta el lugar para asistir a la víctima, pero constató que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La investigación busca determinar cómo ocurrió el impacto mientras la mujer intentaba cruzar la calzada.

Tras el accidente, trabajaron en la zona efectivos de la Policía de Neuquén, personal de Tránsito, peritos en accidentología y un médico policial. El operativo generó complicaciones en la circulación mientras se realizaban las tareas correspondientes.

La conductora fue sometida a un test de alcoholemia, que dio resultado negativo. Además, se realizaron las actuaciones iniciales para determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropello.

La Fiscalía de Homicidios intervino en la causa y dispuso el secuestro del Volkswagen Virtus para realizar las pericias accidentológicas. La conductora quedó imputada en libertad, supeditada al avance de la investigación.