Un hombre de 70 años quedó involucrado en una causa judicial luego de que personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Roca detectara que circulaba con una licencia de conducir presuntamente apócrifa durante un control realizado sobre la Ruta Nacional 22.

El procedimiento tuvo lugar en el kilómetro 1177, donde los efectivos llevaban adelante tareas preventivas de identificación de conductores y vehículos. Durante la inspección, el personal policial detuvo la marcha de un Citroën Aircross y solicitó la documentación correspondiente al conductor, quien presentó una licencia que habría sido emitida por el municipio neuquino de Cutral Co.

Ante la exhibición del carnet, los efectivos iniciaron las verificaciones habituales para corroborar la validez de la documentación presentada. Las consultas efectuadas a través del Sistema de Monitoreo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial permitieron constatar que el conductor no registraba habilitación oficial para conducir.

A partir de esa situación, el personal profundizó el control sobre la credencial exhibida.

La licencia carecía de medidas de seguridad

Según se informó, al analizar el documento mediante luz ultravioleta, los agentes detectaron que no contaba con las marcas y elementos de seguridad exigidos para este tipo de licencias. La constatación reforzó la sospecha de que se trataba de una documentación falsa.

Frente a las irregularidades detectadas, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar el origen del carnet presentado y establecer las responsabilidades derivadas del hecho.

Desde los organismos de seguridad vial remarcaron que las verificaciones documentales forman parte de los controles rutinarios que se realizan en rutas provinciales y nacionales para detectar licencias adulteradas, documentación apócrifa o conductores que circulan sin habilitación. La investigación continuará para determinar las circunstancias en las que fue obtenido el documento presentado durante el operativo.