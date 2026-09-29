El Paseo Costero Río Neuquén dio un paso más hacia sus trabajos finales. Este martes 29 de septiembre, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, y el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, visitaron el barrio Bocahue y se reunieron con sus vecinos para coordinar cómo se avanzará durante los meses que demandará la obra de apertura de este tramo del paseo.

Pasqualini destacó que, con este paso, la Municipalidad de Neuquén concretará uno de los objetivos de la gestión del intendente Mariano Gaido que es llegar al cien por ciento de las costas libres.

Contó que este tramo del paseo tendrá las características similares a toda la costa neuquina y dará continuidad al tramo que comienza en el parque Agreste y sigue por Rincón del Río, Rincón de Emilio y Rincón Club de Campo.

“Nos permitirá llegar hasta el mirador doble ubicado en el Parque del Este. Estamos muy contentos, muy felices de poder llevar adelante el cien por ciento de las costas libres, que fue y es el objetivo que tuvimos al inicio de gestión”, sostuvo.

Mil metros más de paseo: cómo quedará el nuevo tramo

La funcionaria explicó que la obra incluirá la infraestructura necesaria para que los vecinos disfruten de un espacio recreativo y deportivo, con bicisendas, un sector para quienes realizan caminatas o salen a correr y postas saludables.

En cuanto a los plazos, Pasqualini estimó que la inauguración se concretará dentro de 8 a 10 meses.

“Iniciaremos la obra y acordamos con el barrio cómo gestionar las tareas durante los trabajos. El lugar seguirá cerrado por seguridad hasta garantizar la circulación y habilitar el acceso público”, explicó Pasqualini.

“Una vez que la obra finalice y tengamos garantizada la libre circulación y la seguridad en el tránsito, abriremos para el acceso público”, agregó la funcionaria.

Por su parte, Nicola detalló que ya se realiza el replanteo y el recorrido de toda la traza que atravesará todo el barrio Bocahue. El secretario precisó que serán aproximadamente 1000 metros de desarrollo, con las mismas características que los paseos ya existentes: “La arquitectura es similar, una vereda y una bicisenda, con la posibilidad de circulación peatonal y también para quienes van en bicicleta o monopatín”.

Nicola agregó que el paseo contará con mobiliario urbano e iluminación y aprovechará el entorno del río Neuquén en esta zona. “Nos permite extender mil metros más el paseo costero de este sector”.