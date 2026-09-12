El Paseo Costero sumó tres kilómetros en el aniversario de Neuquén: Figueroa y Gaido anunciaron más obras

En el marco del 122° aniversario de la ciudad de Neuquén, el municipio inauguró este sábado 12 de septiembre un nuevo tramo de más de 3 kilómetros del Paseo Costero, que extendió el recorrido sobre la margen del río Neuquén y sumó un espacio para actividades recreativas, deportivas y de encuentro para vecinos de toda la región.

La nueva conexión une el sector comprendido entre las calles Chocón y Aguado y cuenta con infraestructura para peatones, ciclistas y vehículos. La obra demandó una inversión de 15.000 millones de pesos, financiada con recursos municipales.

Vecinos acompañaron los festejos por el 122° aniversario y recorrieron el nuevo Paseo Costero inaugurado.

Con esta incorporación, el Paseo Costero amplió su extensión total y quedó por encima de los 33 kilómetros de recorrido, consolidándose como uno de los principales espacios públicos de la capital neuquina.

Figueroa destacó el crecimiento de la capital

Durante el acto, el gobernador Rolando Figueroa destacó el trabajo realizado para concretar la obra y remarcó el crecimiento de la ciudad. “Felicitaciones a todos los que han puesto manos a la obra para inaugurar este hermoso paseo de cara a este hermoso río Neuquén”, expresó.

El mandatario provincial señaló que Neuquén se transformó en un lugar de oportunidades para quienes llegaron desde otras provincias y sostuvo que ese crecimiento debe continuar a través del diálogo y el trabajo conjunto.

Rolando Figueroa destacó el crecimiento de Neuquén y anunció nuevas obras provinciales para la capital neuquina.

“Estamos haciendo una ciudad hermosa entre todos”, afirmó Figueroa, quien también resaltó la extensión del paseo costero. “Un paseo costero que está llegando a 36 kilómetros aprovechables”, indicó.

En ese sentido, comparó la infraestructura de la capital neuquina con otros destinos turísticos y destacó: “La costa aprovechable, no de piedra, sino la aprovechable con paradores y de alguna forma edificada en Mar del Plata son 20 kilómetros. Los neuquinos tenemos 35”.

Figueroa anticipó que en octubre se realizarán nuevos anuncios vinculados al desarrollo de la capital neuquina. “Con Mariano (Gaido) vamos a hacer una serie de anuncios importantes de obras que van a contribuir al desarrollo de la capital como una ciudad también turística”, adelantó.

Un transporte para la ciudad

En esa línea, explicó que la Provincia trabaja en la licitación de un nuevo hub de transporte integrado en el aeropuerto de la ciudad de Neuquén, que permitirá articular distintos medios de movilidad.

“Para poder incentivar el turismo y poder darle jerarquía a esta capital, estamos trabajando para la licitación de todo un hub de transporte en el aeropuerto de la ciudad de Neuquén, que tiene que ser mucho más importante”, sostuvo.

Detalló que el proyecto contempla la integración del transporte aéreo, ferroviario y terrestre: “Va a partir el tren hacia distintos lugares y una terminal de colectivo que va a partir hacia distintos lugares del interior, para que se pueda viajar hasta Neuquén y de acá a distintos lugares en colectivo también”.

Gaido y Figueroa inauguraron un nuevo tramo del Paseo Costero y anunciaron obras, servicios y un Parque Industrial.

Por otra parte, Figueroa remarcó el crecimiento de la capital neuquina y sostuvo que la provincia atraviesa un escenario diferente al del resto del país.

“Lo que está pasando en Neuquén no está pasando en ningún otro lugar de la Argentina, y tenemos que ser agradecidos de eso que nos está pasando”, afirmó.

Y cerró con un mensaje a los vecinos de la capital: “Hagamos todo lo posible para que este Neuquén siga creciendo, aún mucho más de lo que está creciendo, y eso lo tenemos que lograr entre todos”.

Gaido: “Cuando llegamos había 1 kilómetro y 800 metros, hoy hay 35 kilómetros”

El intendente Mariano Gaido puso en valor el trabajo de los equipos municipales, trabajadores y empresas que participaron de la obra, y destacó la transformación del Paseo Costero desde el inicio de su gestión.

“Ellos hacen posible que Neuquén sea la ciudad que más crece”, afirmó durante su discurso. Luego remarcó la expansión del espacio público junto al río: “Cuando llegamos a la ciudad había 1 kilómetro de 800 metros. Hoy hay 35 kilómetros de paseos costeros”.

Mariano Gaido resaltó la expansión del Paseo Costero y anunció nuevos proyectos para toda la ciudad.

Gaido sostuvo que la obra forma parte de una estrategia para consolidar a Neuquén como una ciudad turística y acompañar el crecimiento económico. “Vamos a llevar adelante una ciudad turística, una ciudad que acompaña el crecimiento y a la economía”, expresó.

Además, destacó otras obras en marcha y afirmó que la ciudad avanza con recursos propios. “Neuquén no recibe fondos de Nación y, por supuesto, administra eficientemente y nos llevamos adelante con todas las empresas neuquinas y los trabajadores neuquinos”, señaló.

Durante el acto, Gaido realizó una serie de anuncios vinculados al crecimiento y al desarrollo de la ciudad. Entre ellos, destacó el objetivo de alcanzar el 100% de los servicios para las familias neuquinas, a través de un plan estratégico de un año y medio.

El intendente también anunció el lanzamiento de un “Parque Industrial con cero impuestos durante los próximos diez años, con el objetivo de que la ciudad alcance los 25.000 puestos de trabajo registrados”, señaló.

Además, Gaido destacó que el municipio lleva adelante un plan de asfalto de más de 3.000 cuadras, junto con obras estratégicas vinculadas a grandes avenidas y accesos.

Pasqualini: “El crecimiento solo no alcanza, hay que desarrollarse”

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que el aniversario de la ciudad representa también una oportunidad para reconocer el desarrollo alcanzado y los proyectos futuros.

“Celebrar un aniversario no es sólo recordar una fecha, es reconocer a quienes hicieron posible esta ciudad”, expresó. Además, recordó que el 12 de septiembre de 1904 Neuquén se constituyó formalmente como capital provincial.

María Pasqualini afirmó que el desarrollo de Neuquén debe combinar crecimiento económico, inclusión y sustentabilidad social.

Al referirse al Paseo Costero, sostuvo que se trata de un proyecto vinculado al turismo, el deporte y la calidad de vida. “Este paseo costero es sinónimo de turismo, es sinónimo de espacio público, es sinónimo de recreación, de deporte, pero también de calidad de vida”, afirmó.

Pasqualini remarcó que el crecimiento debe estar acompañado por políticas de desarrollo humano y sustentabilidad social. “Tenemos el concepto de que el crecimiento solo no alcanza. Tenemos una decisión política clara: además de crecer, hay que desarrollarse”, sostuvo.

Finalmente, destacó el trabajo conjunto entre los gobiernos provincial y municipal, instituciones y vecinos. “A esta ciudad la construimos juntos porque trabajamos codo a codo con el gobierno provincial, con las instituciones privadas, académicas y sobre todo con nuestra gente”, concluyó.