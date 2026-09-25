La visita del embajador de Indonesia en Argentina, Uruguay y Paraguay, Sulaiman Syarif, sumó una nueva instancia de vinculación internacional para Neuquén. Durante su paso por la provincia, mantuvo reuniones con autoridades del Gobierno provincial para explorar oportunidades de cooperación en sectores estratégicos.

La agenda incluyó Vaca Muerta, energía geotérmica, minería, producción agropecuaria y posibles contactos entre empresas de ambos países, con especial atención sobre las oportunidades que puede generar el intercambio energético y productivo.

Indonesia busca oportunidades y Neuquén mostró su potencial

El encuentro se produjo en un año particular para ambos países, ya que se cumplen 70 años de relaciones bilaterales entre Argentina e Indonesia.

Syarif explicó que uno de los objetivos de su visita fue conocer las oportunidades de cooperación económica y manifestó especial interés en los sectores de minería y energía. Además, anticipó que transmitirá los resultados de su recorrido a empresas estatales de Indonesia que tienen actividad e inversiones en América Latina.

Neuquén e Indonesia analizaron oportunidades de cooperación energética.

El embajador también valoró la posibilidad de continuar el intercambio con Neuquén y expresó su expectativa de regresar a la provincia para avanzar en nuevas instancias de trabajo.

Por su parte, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, destacó el alcance de las reuniones y señaló:

“Durante las reuniones se presentaron las capacidades energéticas de la provincia, con especial énfasis en Vaca Muerta”, destacó el ministro.

El intercambio permitió poner sobre la mesa distintas áreas en las que podrían encontrarse puntos de contacto entre Neuquén y el país asiático.

Vaca Muerta, GNL y una conexión que puede crecer

Uno de los ejes centrales estuvo puesto en la energía. Además de Vaca Muerta, se analizaron posibilidades de vinculación con empresas energéticas y proveedoras de GNL de Indonesia.

Koenig explicó que Indonesia cuenta con una empresa nacional de energía que participará en octubre de un congreso en Chile, una instancia que podría facilitar nuevos contactos con la provincia.

También señaló:

“Se buscará avanzar en vínculos con empresas proveedoras de GNL, ante el potencial interés de Indonesia en el gas natural licuado que produce Argentina”, mencionó.

La agenda energética se amplió además hacia la energía geotérmica, un área en la que Indonesia cuenta con experiencia y que fue identificada como otra posibilidad de sinergia con Neuquén.

Vaca Muerta fue uno de los ejes centrales del encuentro con Indonesia.

La experiencia energética de Indonesia también interesa a Neuquén

El ministro de Energía, Gustavo Medele, puso el foco en la experiencia que posee el país asiático en materia energética y en las posibilidades que puede abrir el intercambio.

“Indonesia, con una población de alrededor de 280 millones de habitantes, posee experiencia en materia de generación, distribución y gestión energética que podría resultar de interés para Neuquén”, indicó el funcionario.

Durante las conversaciones también se abordó la búsqueda de socios estratégicos por parte de Indonesia para fortalecer su seguridad energética y acceder a fuentes confiables para sus necesidades de largo plazo.

En ese escenario, el vínculo con una provincia que concentra una parte central del desarrollo energético argentino aparece como un espacio para seguir profundizando contactos y oportunidades de cooperación.

Producción agropecuaria: otro puente entre Neuquén e Indonesia

La agenda no quedó limitada al sector energético. Las reuniones también incluyeron las posibilidades de complementariedad en materia agropecuaria, a partir de las capacidades productivas de Neuquén.

Se destacaron la disponibilidad de tierras, agua y las condiciones climáticas de la provincia, factores que permiten ampliar la producción de alimentos.

La posibilidad de articular esas capacidades con las necesidades de Indonesia en materia de alimentos e insumos agrícolas fue otro de los puntos analizados durante la visita.

Así, la agenda dejó planteadas distintas líneas de trabajo que conectan a Neuquén con un país de gran escala y con experiencia en sectores vinculados a la energía y la producción, mientras se abre la posibilidad de nuevos encuentros y contactos empresariales.