La erupción del volcán Anak Krakatoa en Indonesia obligó a cerrar temporalmente ocho aeropuertos este domingo, entre ellos el principal de Yakarta. La medida afectó a más de 1.500 vuelos y dejó a unos 170.000 pasajeros varados.

El volcán, ubicado en el estrecho de Sonda entre las islas de Java y Sumatra, comenzó a hacer erupción el sábado. Expulsó lava y provocó explosiones que se escucharon hasta 700 kilómetros de distancia. El domingo se registraron dos nuevas erupciones.

Los aeropuertos cerrados y el caos en Yakarta

El aeropuerto internacional Soekarno-Hatta de Yakarta, el más importante del país, suspendió operaciones desde la madrugada del domingo. La ceniza volcánica, peligrosa para los motores de los aviones, se dispersó en su espacio aéreo.

Además de Soekarno-Hatta, cerraron los aeropuertos Halim Perdanakusuma (Yakarta), Radin Inten II (Lampung), Husein Sastranegara (Bandung), Budiarto, Pondok Cabe, Taufik Kiemas y Atung Bungsu. La suspensión se extendió en varias ocasiones hasta las 23:59 del domingo.

El volcán Anak Krakatoa cerró ocho aeropuertos en Indonesia y afectó más de 1.500 vuelos

El Ministerio de Transporte informó que 467 vuelos fueron afectados en total: 58 internacionales y 409 nacionales. Solo en Yakarta, más de 22.000 pasajeros sufrieron cancelaciones y demoras. Otras fuentes elevan la cifra total de pasajeros afectados a 170.000.

La ceniza volcánica como principal amenaza

Las columnas de ceniza alcanzaron los 6.000 metros de altura en la vertiente de Java y los 15.000 metros en la de Sumatra. La ceniza cubrió vehículos y rutas en la ciudad de Bandar Lampung, en el sur de Sumatra. También afectó a la capital, Yakarta.

Las autoridades sanitarias advirtieron sobre los riesgos de la ceniza. Contiene sílice, similar a "afilados fragmentos de vidrio". Puede dañar los ojos, la nariz, la boca y la piel. Recomendaron usar mascarillas y limitar las actividades al aire libre.

Medidas de contingencia y escuelas cerradas

Indonesia dispuso tres aeropuertos alternativos en Java para desviar vuelos. Son Kertajati, Ahmad Yani (Semarang) y Juanda (Surabaya). Se suspendieron las clases presenciales en Yakarta para el lunes, con educación a distancia.

Las autoridades realizan pruebas cada 30 minutos para monitorear la ceniza y determinar cuándo se reabrirán los aeropuertos. Se estableció una zona de exclusión de 3 kilómetros alrededor del cráter del volcán. También se prohibió el paso de barcos por esa área en el estrecho de Sonda.

Los peligrosos antecedentes del Anak Krakatoa

El Anak Krakatoa, que significa "Hijo del Krakatoa", surgió a principios del siglo XX. Emergió de la caldera formada por la catastrófica erupción del Krakatoa en 1883, que causó unas 35.000 muertes.

En diciembre de 2018, una erupción del Anak Krakatoa provocó el derrumbe parcial de su cono. Eso generó un tsunami que mató a 425 personas en las costas de Java y Sumatra. En esta ocasión, las autoridades descartaron el riesgo de tsunami. Sin embargo, la actividad volcánica continúa siendo monitoreada de cerca.