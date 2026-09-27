Neuquén acelera la transformación de su sistema sanitario con una inversión millonaria

El sistema sanitario de Neuquén experimenta una de las mayores expansiones en décadas. En 2025, se inauguraron 14.215 metros cuadrados en ampliaciones y nuevos centros de atención, con una inversión de $140 millones. El gobernador Rolando Figueroa, destacó que la gestión tiene “la mirada puesta en defender la accesibilidad en cada paraje y en cada ciudad de la provincia”.

La decisión de sumar infraestructura, surge del relevamiento que arrojó que el 71% de los neuquinos usan el sistema público de salud. Entre el 2023 y el 2025 se atendieron más de 414.000 consultas adicionales, pasando de 2.300.000 consultas por año a 2.700.000. Más de 505.000 ciudadanos usaron el sistema, un 5% más que en el año 2023. “Tenemos la determinación de transformar el sistema público de salud. Porque el acceso a una atención de calidad, es un derecho” afirmó Figueroa.

Región Confluencia

Con un avance superior al 30%, el Hospital Regional Norpatagónico busca descentralizar la demanda hospitalaria y dotar a toda la región patagónica de un referente en alta complejidad. Su ejecución será por etapas: la primera contempla la construcción de 20.000 metros cuadrados con quirófanos, laboratorios y áreas de atención de alta complejidad, para ampliar la capacidad del sistema público de salud. La obra se encontraba paralizada y, en marzo de este año, el gobernador Rolando Figueroa firmó un decreto que aprobó el acuerdo transaccional entre la provincia y la empresa encargada, permitiendo reactivar la construcción de la primera etapa con fondos propios.

El año pasado, Figueroa inauguró el primer Centro de Salud de El Chocón. Se trata de un edificio sustentable de 561 metros cuadrados, que demandó una inversión de $1.353 millones.

También se incorporó a la red sanitaria provincial el nuevo edificio del Centro de Salud Don Bosco, que contó con una inversión de $2.634 millones. La obra cuenta con 697 metros cuadrados y permitió mejorar el acceso a la salud en uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Neuquén, con mayor espacio para el personal de salud y los vecinos.

En los barrios neuquinos avanzan proyectos destinados a fortalecer la atención primaria

El Centro de Salud de Valentina Norte Rural cuenta con un presupuesto de $2.944 millones y un plazo de ejecución de 300 días corridos. El proyecto, para el que se presentaron cuatro oferentes, contempla un edificio de 573 metros cuadrados, que se construirá sobre un terreno provincial con acceso desde calles troncales. El nuevo equipamiento permitirá ampliar la atención sanitaria de proximidad y mejorar el acceso oportuno a servicios esenciales.





El Centro de Salud del barrio Parque Industrial demandará una inversión superior a $2.500 millones. La obra fue adjudicada a la empresa Estructuras Oeste S.A. y tendrá una superficie cubierta de 582 metros cuadrados, con un plazo de ejecución de 300 días corridos. Estará ubicado sobre calle 3, entre Ingeniero Luis A. Huergo y Padre Juan San Sebastián.

Ampliación y remodelación del Centro de Salud del barrio Valentina Sur

El proyecto demandará una inversión superior a los $1.200 millones y presenta un avance del 30$. El nuevo sector será independiente del existente vinculado con una circulación vidriada, que constituye una zona de transición entre el nuevo y el antiguo edificio. Comprende una ampliación constructiva de 300 metros cuadrados que sumará infraestructura moderna y optimizará los circuitos de atención médica. Una vez finalizados los trabajos, el nuevo centro de salud dispondrá de dos nuevos consultorios destinados al servicio de odontología, un consultorio de atención general y un consultorio exclusivo para ginecología; un espacio administrativo e independiente adecuado para las tareas del área de servicio social y abordajes comunitarios; y un Salón de Usos Múltiples (SUM) pensado para capacitaciones y medicina preventiva, nuevas áreas de circulación, una sala de espera más amplia y núcleos de sanitarios públicos adaptados.

El Gobierno ejecuta, además, obras por $6.800 millones en el Hospital Castro Rendón, destinadas a mejorar los sectores de Neonatología, vestuarios para el personal y Nefrología, con un plazo de ejecución de 360 días corridos. A estas intervenciones se suman remodelaciones realizadas con fondos propios del hospital en la Sala de admisión y egreso de pacientes, radiología, el estar de Maestranza del tercer piso y la Secretaría y Despacho del segundo piso.

También está prevista la remodelación del servicio de odontología, ubicado sobre calle Santa Fe 350.





