El sistema público de salud de Neuquén sumó 32.000 usuarios desde 2023

El sistema público de salud de Neuquén incorporó unos 32.000 usuarios desde 2023 y actualmente alcanza a 512.000 personas, según datos difundidos por el Ministerio de Salud provincial.

La cifra refleja un crecimiento sostenido de la demanda sanitaria en un contexto de expansión poblacional. En los últimos años, la provincia también registró un aumento de personas que llegan desde otras jurisdicciones y establecen allí su domicilio.

Durante los primeros seis meses de 2026, 13.147 personas provenientes de otras provincias realizaron el cambio de domicilio hacia Neuquén, de acuerdo con datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper). Esa cifra representa el 62,3% de todos los cambios de domicilio registrados durante 2025, que fueron 21.091.

El crecimiento poblacional no es reciente. Entre 2010 y 2022, Neuquén aumentó su población cerca de un 32%, con la incorporación de más de 175.000 habitantes.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud plantea reforzar la capacidad de respuesta del sistema con más recursos humanos, infraestructura y equipamiento, además de una mayor articulación con municipios, colegios profesionales y otras instituciones.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, señaló que el presupuesto destinado al área tuvo un incremento significativo y remarcó que el desafío es acompañar el crecimiento de manera ordenada.

La estrategia oficial contempla también avanzar con concursos públicos para cargos de gestión, fortalecer la presencia de los profesionales en los hospitales y desarrollar políticas que permitan abordar determinadas problemáticas más allá de los establecimientos sanitarios.

Más demanda, más infraestructura

El aumento de usuarios obliga además a ampliar la capacidad física del sistema. La Provincia informó que trabaja en un escalonamiento de obras prioritarias en hospitales clave.

Regueiro aseguró que al asumir la actual gestión existía un déficit de insumos y medicamentos y sostuvo que esa situación fue modificada mediante una planificación que prioriza las necesidades de cada establecimiento.

El desafío para el sistema público neuquino será ahora sostener la capacidad de atención frente a una población que continúa creciendo. La propia evolución de los usuarios del sistema muestra la dimensión del fenómeno: 32.000 personas se incorporaron a la atención pública en apenas tres años.