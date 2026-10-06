El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 6 de octubre una jornada marcada por las lluvias fuertes, el frío y el viento en distintas localidades de Neuquén.

En Neuquén Capital, las precipitaciones estarán presentes durante buena parte del día y la temperatura máxima llegará a 14°C. En San Martín de los Andes, en cambio, se espera un escenario más frío, con lluvias y nevadas durante las primeras horas y apenas 6°C por la tarde.

El pronóstico también alcanza a Zapala y Chos Malal, donde se esperan lluvias fuertes, temperaturas bajas y ráfagas de hasta 50 km/h en distintos momentos de la jornada.

Neuquén Capital tendrá lluvias fuertes durante todo el día

En la capital neuquina, el martes comenzará con lluvias aisladas y 13°C durante la madrugada.

Por la mañana, el panorama se complicará: el SMN prevé lluvias fuertes, una temperatura de 10°C y viento del Este de entre 23 y 31 km/h.

Durante la tarde continuará la lluvia fuerte y la temperatura alcanzará una máxima de 14°C. El viento mantendrá dirección Este, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Hacia la noche persistirán las precipitaciones fuertes. La temperatura bajará hasta 10°C, mientras que el viento aumentará su intensidad y alcanzará velocidades de entre 32 y 41 km/h, nuevamente con ráfagas de hasta 50 km/h.

San Martín de los Andes tendrá el escenario más frío

En San Martín de los Andes, el frío será uno de los principales protagonistas del martes.

Durante la madrugada se esperan lluvias y nevadas, con una temperatura de 4°C. Por la mañana, las precipitaciones continuarán y la temperatura podría descender hasta 2°C.

Por la tarde se prevén lluvias y apenas 6°C, acompañadas por viento del Oeste de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Durante la noche continuarán las lluvias fuertes, con una temperatura cercana a los 4°C.

La combinación de precipitaciones, bajas temperaturas y viento será especialmente relevante para quienes deban circular por sectores cordilleranos.

Zapala y Chos Malal también tendrán lluvias fuertes

En Zapala, la madrugada comenzará con lluvias y 8°C. Durante la mañana se esperan precipitaciones fuertes y apenas 6°C.

La temperatura ascenderá hasta 12°C durante la tarde, cuando también se prevé viento del Norte de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Por la noche continuarán las lluvias fuertes y la temperatura rondará los 9°C, con viento del Este.

En Chos Malal, el martes comenzará con lluvias y 8°C. Durante la mañana también se esperan lluvias fuertes y una temperatura de 6°C.

La máxima llegará a 13°C por la tarde, aunque el viento del Norte tendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Durante la noche seguirán las lluvias fuertes, con 10°C y viento del Sudeste.