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Asistencia médica

Operativo de urgencia en lago Paimún para evacuar a un poblador mayor en medio del complejo clima

El operativo se desarrolla en el Parque Lanín para asistir a un adulto mayor que se encuentra mal de salud y debe ser trasladado para ser atendido.

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Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 04 de octubre de 2026 a las 14:47
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Se desplegó un operativo para llegar hasta el hombre en medio de lluvia y nieve.

Personal de Guardaparques, Gendarmería y dos pobladores de la zona llevan adelante un operativo para evacuar a un poblador adulto mayor que presenta complicaciones de salud y se encontraba en una zona con complejas condiciones climáticas.

La situación está ocurriendo en el Lago Paimún, donde hay gran cantidad de lluvias y nieve que dificultan el rescate de la persona.

El objetivo del personal es poder llegar hasta el poblador para trasladarlo a un lugar donde pueda ser asistido por personal de salud. Agregaron que entre las alternativas se analiza el traslado hasta el sector de Los Mueyes, para facilitar el encuentro con el equipo sanitario.

El operativo se desarrolla con especial cuidado debido al estado de salud del poblador, su edad y las dificultades propias del terreno y el clima.

 

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