El despliegue territorial de los equipos de inmunizaciones del Ministerio de Salud de Neuquén en centros de salud, puestos sanitarios y nodos de atención ampliada consolidó un crecimiento sostenido en la campaña de inmunización antigripal. Al corte registrado el 31 de agosto, la provincia alcanzó un total de 114.305 dosis aplicadas, una dinámica que permite proyectar un cierre anual de temporada cercano a las 118.879 aplicaciones en todo el territorio.

El análisis comparativo refleja un ritmo de inmunización récord en Neuquén. A mitad de año, la provincia no solo superó con creces los registros de los dos años anteriores a la misma fecha, sino que logró sobrepasar en apenas seis meses el total acumulado durante todo 2025.

En el grupo de embarazadas se administraron 4.309 dosis, alcanzando un 92% de cobertura, mientras que en la población infantil de 6 a 24 meses se contabilizaron 11.810 vacunas aplicadas, cubriendo al 93% con la primera dosis y al 74% con la segunda. Asimismo, se administraron 37.976 aplicaciones a adultos mayores de 65 años (57% de cobertura), 41.210 dosis a personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, 201 a puérperas, 6.797 en personal esencial y 12.002 para personal de salud.

Por otra parte, los indicadores epidemiológicos provinciales muestran en los últimos dos años un leve descenso en la tasa bruta de mortalidad por gripe y neumonía. Se trata de una de las 15 líneas prioritarias de cuidado del Plan Provincial de Salud.

Desde la cartera sanitaria recordaron a la comunidad que la vacuna antigripal continúa disponible de forma gratuita en los dispositivos asistenciales para que la población priorizada complete oportunamente sus esquemas de protección invernal.





